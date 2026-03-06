Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ có biến động nhân sự lớn đầu tiên dưới thời ông Donald Trump

06-03-2026 - 11:50 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump thay Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sau nhiều tranh cãi, trong khi phe Dân chủ hoan nghênh quyết định này.

Quyết định thay bà Kristi Noem khỏi vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ được Tổng thống Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social hôm 5-3 (giờ địa phương).

Cùng đó, lãnh đạo Nhà Trắng công bố việc bổ nhiệm ông Markwayne Mullin, thượng nghị sĩ bang Oklahoma và của phong trào MAGA, tiếp quản vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ ngày 31-3.

Các quyết định trên đánh dấu biến động nhân sự lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, theo Guardian.

Biến động nhân sự lớn đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tại trong phiên điều trần giám sát trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 3-3

Bà Kristi Noem mất chức sau nhiều tuần bị lưỡng đảng chỉ trích vì "cách lãnh đạo" Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Tranh cãi bùng lên mạnh mẽ sau khi các đặc vụ nhập cư bắn chết 2 công dân Mỹ tại TP Minneapolis thuộc bang Minnesota, cùng với các báo cáo cho rằng bà có "quan hệ cá nhân" với một cố vấn cấp cao trong bộ.

Sau quyết định thay thế, Tổng thống Donald Trump vẫn dành lời ghi nhận, cho rằng bà Kristi Noem "đã phục vụ tốt và đạt nhiều kết quả ấn tượng, đặc biệt trong vấn đề biên giới".

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết bà Noem sẽ đảm nhận vai trò mới là đặc phái viên sáng kiến an ninh mang tên "Lá chắn châu Mỹ", dự kiến được công bố trong thời gian tới.

Dù mất chức bà Noem vẫn đăng thông điệp trên mạng xã hội X cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm bà vào vai trò mới, đồng thời bảo vệ những thành tích của mình trong thời gian lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa.

Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ sắp nhậm chức Markwayne Mullin cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được Tổng thống Donald Trump lựa chọn.

Ông cho biết quyết định được đưa ra khá nhanh, bản thân cảm thấy rất vinh dự khi từ một người lớn lên ở miền Tây Oklahoma nay có cơ hội phục vụ trong nội các của Tổng thống Donald Trump.

Phía đảng Dân chủ tỏ ra hài lòng với quyết định thay thế bà Noem của Tổng thống Donald Trump.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhận xét thẳng thắn rằng sự ra đi của bà Noem là điều "đáng hoan nghênh" và gọi nhiệm kỳ của bà tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ là "thảm họa".

Dù vậy, ông Jeffries nhấn mạnh việc thay đổi nhân sự không đủ để giải quyết những tranh cãi liên quan đến chính sách của chính quyền. Theo ông, cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn về chính sách nhập cư và cách thức hoạt động của các cơ quan thực thi.

Cùng quan điểm, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân lãnh đạo mà còn ở định hướng chính sách của chính quyền.

Trong nội bộ đảng Cộng hòa, sự ủng hộ dành cho bà Noem cũng có dấu hiệu suy giảm. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông trân trọng những đóng góp của bà nhưng cũng thừa nhận "đã đến lúc cần có sự thay đổi".

Bà Kristi Noem, cựu thống đốc bang Nam Dakota, từng được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tổng thống trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, bà không được lựa chọn và sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Nội địa.

Trong thời gian lãnh đạo bộ này, bà trở thành gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền, bao gồm các chiến dịch trục xuất quy mô lớn do các cơ quan như Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và lực lượng tuần tra biên giới thực hiện.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Anh "phạm sai lầm lớn" về thỏa thuận Chagos


Theo Hải Hưng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xung đột Trung Đông khiến thị trường chao đảo, Campuchia tuyên bố sẽ làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, dự kiến hoàn thành trong 3 năm

Xung đột Trung Đông khiến thị trường chao đảo, Campuchia tuyên bố sẽ làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, dự kiến hoàn thành trong 3 năm Nổi bật

Iran “ra kèo” khiến Mỹ và đồng minh chắc chắn lỗ nhưng vẫn phải "cắn răng" lao theo

Iran “ra kèo” khiến Mỹ và đồng minh chắc chắn lỗ nhưng vẫn phải "cắn răng" lao theo Nổi bật

Bê bối chao đảo ngành y: Hai bệnh nhân ung thư tử vong vì thiết bị lọc máu, công ty đứng sau nhận cáo buộc che giấu sự thật

Bê bối chao đảo ngành y: Hai bệnh nhân ung thư tử vong vì thiết bị lọc máu, công ty đứng sau nhận cáo buộc che giấu sự thật

11:33 , 06/03/2026
Thêm 1 hãng ô tô khai tử xe điện, suốt 5 năm chỉ bán được 3.400 chiếc

Thêm 1 hãng ô tô khai tử xe điện, suốt 5 năm chỉ bán được 3.400 chiếc

11:09 , 06/03/2026
Chiến sự Trung Đông gây cú sốc: Bóng ma khủng hoảng năng lượng quay lại ám ảnh châu Âu

Chiến sự Trung Đông gây cú sốc: Bóng ma khủng hoảng năng lượng quay lại ám ảnh châu Âu

10:27 , 06/03/2026
Nga bất ngờ dựng loạt cây giả giữa tiền tuyến để lừa Ukraine: Bên trong thân cây là bí mật gì?

Nga bất ngờ dựng loạt cây giả giữa tiền tuyến để lừa Ukraine: Bên trong thân cây là bí mật gì?

10:19 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên