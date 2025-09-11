Thiên An bị cấm tái xuất

Sau buổi họp báo công bố sự thật của nam ca sĩ Jack cách đây 2 tháng, Thiên An gần như "mất hút" khỏi showbiz, không xuất hiện trước truyền thông và chỉ thỉnh thoảng đăng tải một vài dòng trạng thái trên trang cá nhân. Tưởng đâu cô sẽ còn tiếp tục ở ẩn cho đến khi mọi việc được ngã ngũ, nhất là khi những ngày này, phía Jack liên tục đăng tải những ẩn ý về việc họ đã có "giấy" (khán giả suy đoán là phía Jack ám chỉ giấy xét nghiệm huyết thống), thì Thiên An lại bất ngờ tái xuất.

Jack và Thiên An vẫn chưa ngừng đấu tố

Cụ thể, ngày 10/9, ekip bộ phim Cải Mả bất ngờ đăng tải loạt poster, teaser phim, hé lộ sự xuất hiện của Thiên An với vai trò nữ chính bên cạnh Rima Thanh Vy, Avin Lu,... Ngay sau đó, Thiên An cũng đăng lại tấm poster này lên trang cá nhân giới thiệu về nhân vật mới cũng như lịch phát hành của dự án. Dĩ nhiên ngay lập tức, bài đăng của Thiên An nhận cơn bão phẫn nộ từ cư dân mạng.

Bài đăng của Thiên An nhận bão phẫn nộ

Trên các trang tin tức về phim ảnh, những bài đăng về Cải Mả và nhất là vai diễn của Thiên An cũng nhận bão phẫn nộ cùng số bình luận tiêu cực. Tất cả những bình luận này đều được gắn kèm với hashtag #taychayThienAn #taychayphimCaiMa (tẩy chay Thiên An, tẩy chay phim Cải Mả). Công thức chung của những bình luận này là đều cho rằng Thiên An có lối sống không đúng, yêu cầu cấm cô tái xuất và tẩy chay tẩy chay tất cả các dự án có mặt Thiên An. Và không may cho Cải Mả khi đây lại là dự án đầu tiên mà Thiên An tham gia sau phiên tòa của Jack cũng là nạn nhân đầu tiên bị cư dân mạng kêu gọi tẩy chay.

Những bình luận nặng nề của cư dân mạng

Bộ phim Cải Mả xoay quanh gia đình ông Quang (Hoàng Phúc), nơi tai ương liên tiếp giáng xuống: những giấc mơ kỳ lạ, điềm xui đeo bám và cảm giác bị theo dõi ám ảnh. Cô Tư (Kiều Trinh) tin rằng đây là hậu quả của việc gia đình lơ là chăm sóc mồ mả, nhất quyết thuyết phục anh chị em làm lễ cải táng. Từ đó, cả nhà đối mặt với chuỗi sự kiện kỳ quái và những bí mật kinh hoàng bị chôn vùi. Trong phim, Thiên An hóa thân vào con gái ông Quang, vừa yếu mềm vừa gan lì, được giới thiệu là sẽ đem đến năng lượng đối lập và tạo sức hút đặc biệt cho câu chuyện.

Đây là dự án phim kinh dị thứ 2 của Thiên An sau thành công từ Linh Miêu ra mắt năm ngoái. Nếu không vướng phải các lùm xùm đời tư thì có lẽ Cải Mả sẽ giúp Thiên An có bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Đáng tiếc khi ngay lúc này, rất nhiều cư dân mạng lại không chấp nhận việc Thiên An tái xuất. Chưa kể, nếu trong những ngày tới, phía Jack thực sự tung ra các bằng chứng liên quan đến tranh cãi giữa 2 bên suốt 5 năm qua thì Thiên An sẽ còn gặp nhiều bất lợi hơn trong chuyện tái xuất của mình.

Thiên An trong phim Cải Mả

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật, NSX