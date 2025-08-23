Thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong vụ cháy 57 ki ốt ở chợ nghi do ghen tuông

UBND xã Thanh Tùng cho biết, các ki-ốt bị cháy của nhiều tiểu thương, trong đó thiệt hại nặng nhất với ông Bùi Hữu Ba có 8 ki-ốt bị cháy, thiệt hại trên 4 tỷ đồng; ông Phan Hoàng Kiếm, ông Đặng Minh Chánh mỗi người bị cháy 3 ki-ốt, mỗi ki-ốt khoảng 1 tỷ đồng...

Hiện có 18 tiểu thương không có nhà ở riêng (ở lại chợ), trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. UBND xã Thanh Tùng đã mượn tạm nhà dân khu vực chợ làm nơi ở tạm cho các hộ bị thiệt hại



Chính quyền cũng huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm tài sản giúp người dân, trong đó có 5 hộ còn vàng tại ki-ốt bị cháy chưa tìm được).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường vụ cháy.

Trước đó, trưa 22/8, ngọn lửa bùng phát từ ki-ốt của ông Nguyễn Văn Phúc tại chợ Thanh Tùng. Đám cháy lan nhanh, do khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa như vải, quần áo, đồ gia dụng của các hộ dân lân cận. Đến 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa.

Về nguyên nhân vụ cháy, bước đầu chính quyền xác định, do ghen tuông với bà T., ông Nguyễn Văn Phúc đã dùng dao chém bà T. bị thương. Sau đó, ông Phúc mở van bình gas loại trong ki-ốt làm lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki-ốt liền kề.