Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong vụ cháy 57 ki ốt ở chợ nghi do ghen tuông

23-08-2025 - 18:07 PM | Xã hội

UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo vụ cháy thiêu rụi 57 ki-ốt tại chợ của xã. Theo thống kê thiệt hại ban đầu vụ cháy lên đến hơn 20,6 tỷ đồng.

UBND xã Thanh Tùng cho biết, các ki-ốt bị cháy của nhiều tiểu thương, trong đó thiệt hại nặng nhất với ông Bùi Hữu Ba có 8 ki-ốt bị cháy, thiệt hại trên 4 tỷ đồng; ông Phan Hoàng Kiếm, ông Đặng Minh Chánh mỗi người bị cháy 3 ki-ốt, mỗi ki-ốt khoảng 1 tỷ đồng...

Hiện có 18 tiểu thương không có nhà ở riêng (ở lại chợ), trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở. UBND xã Thanh Tùng đã mượn tạm nhà dân khu vực chợ làm nơi ở tạm cho các hộ bị thiệt hại

Chính quyền cũng huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, tìm kiếm tài sản giúp người dân, trong đó có 5 hộ còn vàng tại ki-ốt bị cháy chưa tìm được).

Thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong vụ cháy 57 ki ốt ở chợ nghi do ghen tuông- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường vụ cháy.

Trước đó, trưa 22/8, ngọn lửa bùng phát từ ki-ốt của ông Nguyễn Văn Phúc tại chợ Thanh Tùng. Đám cháy lan nhanh, do khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa như vải, quần áo, đồ gia dụng của các hộ dân lân cận. Đến 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa.

Về nguyên nhân vụ cháy, bước đầu chính quyền xác định, do ghen tuông với bà T., ông Nguyễn Văn Phúc đã dùng dao chém bà T. bị thương. Sau đó, ông Phúc mở van bình gas loại trong ki-ốt làm lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các ki-ốt liền kề.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

Từ Khóa:
vụ cháy thiêu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ sinh năm 2002 sát hại chồng ở Phú Thọ

Giọt nước mắt muộn màng của người phụ nữ sinh năm 2002 sát hại chồng ở Phú Thọ Nổi bật

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 Nổi bật

Vụ 'thông chốt' bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng

Vụ 'thông chốt' bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng

17:52 , 23/08/2025
Hơn 600 CSGT từ 33 tỉnh thành "tiếp sức" cho Hà Nội phục vụ ngày trọng đại của đất nước

Hơn 600 CSGT từ 33 tỉnh thành "tiếp sức" cho Hà Nội phục vụ ngày trọng đại của đất nước

17:13 , 23/08/2025
Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

17:08 , 23/08/2025
Vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện làm giả bệnh án tâm thần để được xét xử nhẹ tội?

Vợ của trùm địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện làm giả bệnh án tâm thần để được xét xử nhẹ tội?

16:55 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên