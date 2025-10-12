Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau

12-10-2025 - 08:33 AM | Lifestyle

Là một dự án nhỏ được triển khai như một thực hành thiết kế tinh tế về “nghệ thuật sống chậm”. Tọa lạc trên khu đất ven Hồ Tây (Hà Nội), công trình gồm ba căn hộ cho thuê độc lập, mỗi tầng là một thế giới riêng, phản chiếu tinh thần sống của ba nền văn hóa: Việt Nam, Nhật Bản và Bắc Âu.

Điểm chung của toàn bộ không gian là sự tối giản và gợi nét, ưu tiên cảm giác thư giãn và tiện nghi trong sinh hoạt. D12 sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, ánh sáng dịu và bố cục tinh giản để kiến tạo nên cảm xúc an trú, nơi con người có thể tìm thấy sự bình yên trong từng chi tiết nhỏ.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 1.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 2.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 3.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 4.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 5.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 6.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 7.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 8.

Cảm hứng Việt Nam : Không gian đầu tiên được lấy cảm hứng từ tinh thần nhà Việt truyền thống, nơi sự ấm cúng và gần gũi được đặt lên hàng đầu. Màu đất, gỗ tự nhiên và các chi tiết thủ công được xử lý nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác thân thuộc mà không hoài cổ. Những món đồ gợi nhớ văn hóa Bắc Bộ, gạch mộc, gỗ nâu, ánh sáng vàng ấm được tiết chế vừa đủ, giúp căn hộ cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 9.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 10.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 11.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 12.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 13.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 14.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 15.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 16.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 17.

Cảm hứng Nhật Bản: Không gian tiếp theo mở ra một thế giới tĩnh lặng và thiền định. Ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật thể hiện rõ qua bố cục phi đối xứng, vách Shoji,chiếu Tatami, chất liệu gỗ sồi sáng, tường sơn vôi và ánh sáng khuếch tán tự nhiên. Không gian được tổ chức mở, gắn kết các khu chức năng bằng khoảng trống và sự liên tục của ánh sáng. Mọi chi tiết đều được giản lược chỉ còn lại sự tinh khiết trong vật liệu, nhịp điệu ánh sáng và âm hưởng của tĩnh tại. Đây là tầng gợi cảm giác thiền, nơi người ở có thể thả mình trong không khí yên ả, giữa một Hà Nội náo nhiệt phía ngoài khung cửa.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 18.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 19.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 20.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 21.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 22.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 23.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 24.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 25.

Thiết kế 3 tầng nhà với 3 phong cách nội thất khác nhau- Ảnh 26.

Cảm hứng Bắc Âu : Tầng trên cùng mang tinh thần Bắc Âu sáng, nhẹ và tự nhiên. Không gian được mở rộng tối đa với hệ cửa kính lớn hướng hồ, đưa ánh sáng và cảnh quan vào bên trong.

Tông màu trung tính, nền gỗ sáng và các điểm nhấn nội thất màu xanh rêu, nâu đất tạo cảm giác thư thái và hiện đại.

Sự kết hợp giữa thiết kế Scandinavian và ngôn ngữ bản địa được thể hiện qua cách chọn vật liệu: vải thô, gỗ sồi, mây tre, sơn vôi… tất cả đều gần gũi nhưng được tinh lọc kỹ lưỡng, mang lại một không gian vừa giản dị vừa sang trọng.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp

Ngọn tháp ngay giữa biển Vũng Tàu có hiện tượng "bí ẩn", cộng đồng mạng đòi kiến trúc sư vào giải thích gấp Nổi bật

Lần đầu tiên 13 khách sạn, resort Việt Nam lần đầu được vinh danh Michelin Key: Khách sạn duy nhất sở hữu 3 nhà hàng đạt sao Michelin tiếp tục đứng đầu danh sách

Lần đầu tiên 13 khách sạn, resort Việt Nam lần đầu được vinh danh Michelin Key: Khách sạn duy nhất sở hữu 3 nhà hàng đạt sao Michelin tiếp tục đứng đầu danh sách Nổi bật

Sự cố nổ pháo hoa rơi trúng khán giả tại concert Em Xinh

Sự cố nổ pháo hoa rơi trúng khán giả tại concert Em Xinh

08:33 , 12/10/2025
Chi 800 nghìn đồng bọc bạt ô tô tránh lũ, chủ xe Thái Nguyên bảo toàn 'xế cưng'

Chi 800 nghìn đồng bọc bạt ô tô tránh lũ, chủ xe Thái Nguyên bảo toàn 'xế cưng'

08:00 , 12/10/2025
Phương Oanh lên tiếng

Phương Oanh lên tiếng

07:55 , 12/10/2025
Concert Em Xinh Say Hi ở Mỹ Đình: Miu Lê đứng im như tượng, mãi mới chịu hát

Concert Em Xinh Say Hi ở Mỹ Đình: Miu Lê đứng im như tượng, mãi mới chịu hát

07:33 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên