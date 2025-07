Hiện nay, đoạn đường trên đã tạm dừng thi công. Do đang là nền đất, khi có mưa đã xảy ra tình trạng trơn trượt, mất an toàn giao thông. Do đó, nhà thầu sẽ tiến hành đổ tạm đất, trạc gạch hỗn hợp, tạo phẳng để đi lại và có biện pháp thoát nước. Sau khi thi công trở lại sẽ bóc hết trạc để làm theo thiết kế.