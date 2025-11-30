Thiếu hụt bạc vật chất trầm trọng, giá tăng gấp đôi, dự báo 100 USD/ounce

Các cú sốc nguồn cung khiến khan hiếm kéo dài

Trên Kitco.com hôm nay giật hàng tít nhận định "Giá bạc bùng nổ định hình lại thị trường kim loại quý”. Bạc đang kết thúc tuần ở mức cao kỷ lục trên 56 USD/ounce, tăng ấn tượng 97% kể từ tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, vàng đang kiểm tra ngưỡng kháng cự lớn ở mức 4.200 USD/oune, đạt mức tăng gần 61% từ đầu năm đến nay. Kitco.com dẫn ý kiến một số nhà phân tích cho rằng, đà tăng giá bạc này có thể đưa tỷ lệ vàng-bạc trở lại mức 50. Nếu dự đoán giá vàng ngày càng tăng và đạt 5.000 vào năm 2026 là đúng, điều đó ngụ ý rằng, giá bạc sẽ đạt khoảng 100 USD/ounce.

Bank of America đã nâng dự báo bạc lên mức 65 USD/ounce vào năm 2026

Các nhà đầu tư cuối cùng cũng nhận ra bạc đã trở nên khan hiếm như thế nào. Nhu cầu công nghiệp gắn liền với sự tăng tốc điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra sự thâm hụt nguồn cung đáng kể trong 5 năm liên tiếp. Sự mất cân đối đó đã châm ngòi cho một loạt cú sốc nguồn cung trong năm 2025.

Theo dữ liệu từ các sở giao dịch và công ty môi giới, hàng tồn kho bạc tại các kho liên kết với Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) gần đây đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 2015, trong khi khối lượng bạc tại Sàn giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) cũng quay trở lại mức thấp nhất trong hơn 9 năm. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi xuất khẩu kim loại quý của Trung Quốc tăng vọt lên hơn 660 tấn trong tháng 10, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Một báo cáo khác về bạc cũng nhận đinh: Phân tích thị trường cho thấy, giao dịch vài ngày qua khác biệt hoàn toàn với các hiện tượng giao dịch nhất thời. Động lực tăng giá của bạc bắt nguồn từ sự mất cân bằng cung - cầu mang tính cấu trúc, ảnh hưởng đến người dùng cho công nghiệp, các tổ chức nắm giữ và thị trường giao nhận vật chất.

Dấu hiệu của nguồn cung thiếu hụt bạc rõ nhất là lãi suất cho thuê (Lease rates) – đại diện cho chi phí vay bạc vật chất để giao ngay – đã vọt lên trên 30%/năm trong các giai đoạn thiếu hụt cao điểm, so với mức bình thường chỉ 1-3%.

Sự thiếu hụt bạc vật chất hiện tại phản ánh những thay đổi cấu trúc sâu sắc hơn trong mô hình tiêu dùng toàn cầu. Các ứng dụng công nghiệp đang thống trị nhu cầu, với sản xuất pin mặt trời, xe điện. Riêng sản xuất pin mặt trời yêu cầu khoảng 5.700 - 6.000 tấn bạc mỗi năm, trong khi pin xe điện tiêu thụ 25-50 gram mỗi đơn vị.

Với những yếu tố mang tính cấu trúc trên thị trường bạc, các tổ chức lớn trên toàn cầu đều nâng dự báo giá bạc cho năm 2026. Bank of America đã nâng dự báo bạc lên mức 65 USD/ounce vào năm 2026, phản ánh kỳ vọng rằng thâm hụt cấu trúc sẽ tiếp tục. JPMorgan, HSBC, … đều nâng mức dự báo dài hạn cho giá bạc do tình trạng thiếu hụt bạc tại kho dự trữ của Hiệp hội thị trường vàng bạc London.

Bên cạnh các tổ chức lớn, nhiều chuyên gia cho rằng, đà tăng mạnh mẽ của giá bạc sau khi vượt mức giá kháng cự tâm lý 50 USD là tín hiệu cho một siêu chu kỳ của bạc trong thời gian tới.

Chiến lược gia của Blue Line Futures, Phillip Streible đã dự báo giá bạc có thể đạt mức 100 USD/ounce mức tăng gần 100% so với mức giá hiện tại. Tác giả của cuốn sách: “Hướng dẫn đầu tư vàng và bạc”, ông Mike Maloney đã đưa ra dự báo táo bạo rằng trong giai đoạn "tái thiết lập tiền tệ", bạc có thể tăng giá mạnh gấp 4 lần so với vàng.

Nhà đầu tư trong nước tin bạc vẫn còn nhiều dư địa

Giá bạc ngày 29/11 tăng cao đột biến đã đẩy giá bạc trong nước tăng vọt, vượt xa mọi dự báo, khiến nhiều nhà đầu tư thấy ngợp. Bạc miếng do Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết lúc 17h chiều 29/1 ở mức 2.118.000 -2.184.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi cũng hiệu Phú Quý do thương hiệu này và Công ty Vàng bạc Bảo tín Minh Châu phân phối lên tới 56.853.191 – 58.613.187 đồng/kg (mua vào – bán ra).

Bạc miếng Kim – Phúc – Lộc 1 lượng giá bán 2.004.000 – 2.055.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trước thực tế giá bạc cao như vậy nhiều nhà đầu tư trong nước đồng thuận nhận định rằng, mức giá hiện tại đã phá vỡ đường hỗ trợ kéo dài 14 năm – một “bức tường thành cuối cùng về giá”. Tín hiệu này cho thấy bạc đang chuẩn bị chuyển pha. Thị trường sắp bật mạnh.

Những nhận định này đồng pha với nhận định của các chuyên gia thế giới về bạc. Tâm lý của nhà đầu tư chưa bao giờ lại vững vàng và nhiều kỳ vọng, tin tưởng vào đà tăng tiếp theo sẽ vững chắc đến như vậy.

Trước dự báo của Ngân hàng UBS giá bạc có thể đạt đỉnh vào năm 2026, với mức 57 USD/ounce và tiếp đến là 60 USD/ounce trong ngắn hạn, niềm tin vào bạc được cho là có cơ sở vững chắc và tin cậy, dù những người mua bạc từ tháng 4 đã có mức lời 45-60%.