Thiếu nữ 18 tuổi ở Hà Nội mất tích vừa được giải cứu tại một nhà nghỉ

Khoảng 23h ngày 04/9/2025, Công an phường Định Công ( Hà Nội) tiếp nhận tin báo của gia đình chị H. (18 tuổi) về việc chị H. mất tích, nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Khẩn trương xác minh, Công an phường Định Công xác định chị H. đã vào TP HCM và tiếp tục di chuyển đi Tây Ninh. Công an phường Định Công đã phối hợp Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, phát hiện chị H. đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan Công an kịp thời giải cứu nạn nhân (Ảnh: Bộ Công an).

Đến 10h sáng ngày 5/9, Công an phường Định Công cùng gia đình chị H. đã đến đón chị về an toàn. Qua trao đổi, chị H. cho biết bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện nói chị có liên quan đến một vụ án.

Do lo sợ, chị H. đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Các đối tượng khống chế và yêu cầu chị vào tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia.

Sau khi được cán bộ Công an giải thích, chị H. đã bình tĩnh và nhận ra mình đang bị các đối tượng lừa gạt.