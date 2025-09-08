Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiếu nữ 18 tuổi ở Hà Nội mất tích vừa được giải cứu tại một nhà nghỉ

08-09-2025 - 12:25 PM | Xã hội

Sau khi bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, chị H. đã đi vào TP HCM và tiếp tục di chuyển đến Tây Ninh.

Khoảng 23h ngày 04/9/2025, Công an phường Định Công ( Hà Nội) tiếp nhận tin báo của gia đình chị H. (18 tuổi) về việc chị H. mất tích, nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Khẩn trương xác minh, Công an phường Định Công xác định chị H. đã vào TP HCM và tiếp tục di chuyển đi Tây Ninh. Công an phường Định Công đã phối hợp Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, phát hiện chị H. đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Thiếu nữ 18 tuổi ở Hà Nội mất tích vừa được giải cứu tại một nhà nghỉ- Ảnh 1.

Cơ quan Công an kịp thời giải cứu nạn nhân (Ảnh: Bộ Công an).

Đến 10h sáng ngày 5/9, Công an phường Định Công cùng gia đình chị H. đã đến đón chị về an toàn. Qua trao đổi, chị H. cho biết bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện nói chị có liên quan đến một vụ án.

Do lo sợ, chị H. đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Các đối tượng khống chế và yêu cầu chị vào tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia.

Sau khi được cán bộ Công an giải thích, chị H. đã bình tĩnh và nhận ra mình đang bị các đối tượng lừa gạt.

Trước tình trạng thủ đoạn "bắt cóc online" có diễn biến gia tăng, đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.


Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

