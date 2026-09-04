Thịt cừu: Loại thịt được ví như "món bồi bổ mùa hè": Nhiều người ăn nhưng chưa biết hết lợi ích

Nhắc đến mùa hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món ăn mát như canh rau, trái cây, nước ép hay đồ uống lạnh để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng và y học cổ truyền, việc chỉ tập trung "làm mát" cơ thể mà bỏ qua nhu cầu bồi bổ có thể khiến nhiều người rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải kéo dài.

Thực tế, không ít người dù sống trong thời tiết nắng nóng nhưng lại thường xuyên ở trong phòng điều hòa, uống nước đá, ăn kem hoặc các món lạnh. Những thói quen này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng, đặc biệt ở người có thể trạng yếu, người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính.

Chính vì vậy, thịt cừu - loại thực phẩm vốn được xem là "nóng" - lại được nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng với lượng vừa phải trong mùa hè để giúp cơ thể phục hồi năng lượng và cải thiện sức khỏe.

Mùa hè nóng nhưng cơ thể vẫn có thể bị "lạnh"

Theo quan niệm của y học cổ truyền, mùa hè là thời điểm dương khí của thiên nhiên đạt đỉnh. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa cơ thể con người lúc nào cũng ở trạng thái khỏe mạnh.

Việc ngồi điều hòa nhiều giờ, ăn uống lạnh liên tục khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn, tuần hoàn máu chậm lại, cơ thể dễ xuất hiện các biểu hiện như: Cảm giác nặng nề, mệt mỏi. Chán ăn. Đầy bụng, tiêu hóa kém. Tay chân lạnh. Đau nhức xương khớp. Đi ngoài phân lỏng hoặc phân dính.

Nhiều người chỉ nghĩ mình bị "nóng trong" nên tiếp tục uống thêm nước đá, ăn thêm đồ lạnh, vô tình khiến tình trạng này kéo dài.

Thịt cừu - món ăn bị nhiều người hiểu lầm

Không ít người cho rằng thịt cừu chỉ phù hợp để ăn vào mùa đông vì có tính ấm. Thực tế, trong y học cổ truyền, mùa hè lại là thời điểm thích hợp để bổ sung dương khí cho cơ thể nếu sử dụng đúng cách.

Thịt cừu giàu protein chất lượng cao, vitamin nhóm B, sắt, kẽm cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Đây cũng là một trong những loại thịt có hàm lượng axit amin khá cân đối, giúp cơ thể phục hồi sau mệt mỏi và tăng cường sức đề kháng. Nếu chế biến thanh đạm, ăn với lượng hợp lý, thịt cừu hoàn toàn có thể trở thành món ăn bổ dưỡng trong mùa hè chứ không chỉ dành riêng cho mùa lạnh.

Không chỉ bổ dưỡng, thịt cừu còn mang lại nhiều lợi ích

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, thịt cừu cung cấp nguồn đạm chất lượng cao giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ phục hồi sức khỏe và tăng cảm giác no.

Ngoài ra, loại thịt này còn chứa:

- Sắt giúp hạn chế thiếu máu.

- Vitamin B12 hỗ trợ hệ thần kinh.

- Kẽm giúp tăng miễn dịch.

- Protein giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ chuyển hóa.

Trong y học cổ truyền, thịt cừu còn được xem là thực phẩm giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tuần hoàn. Đặc biệt với những người thường xuyên cảm thấy lạnh tay chân, hay mệt mỏi hoặc ăn uống kém, việc bổ sung thịt cừu đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích.

Những nhóm người có thể phù hợp

Không phải ai cũng cần ăn thịt cừu thường xuyên, nhưng một số nhóm có thể cân nhắc bổ sung với lượng hợp lý như:

- Người thường xuyên ngồi phòng điều hòa.

- Người hay lạnh tay chân.

- Người cao tuổi ăn uống kém.

- Người mới ốm dậy.

- Người thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng.

- Phụ nữ sau sinh (theo hướng dẫn của bác sĩ).

Bên cạnh đó, người bị đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi hoặc có hệ tiêu hóa yếu cũng có thể sử dụng trong thực đơn nếu không có chống chỉ định.

Muốn tốt cho sức khỏe, hãy chế biến đúng

Nhiều người nghĩ ngay đến các món nướng khi nhắc đến thịt cừu. Tuy nhiên, đây lại không phải cách chế biến được khuyến khích trong mùa hè.

Thịt cừu hầm cùng củ quả, nấu canh hoặc hấp sẽ giúp giảm cảm giác ngấy, hạn chế dầu mỡ và dễ tiêu hóa hơn.

Một số món được nhiều chuyên gia gợi ý gồm: Thịt cừu hầm củ cải trắng; Canh thịt cừu với khoai mỡ; Thịt cừu hầm cà rốt; Cháo thịt cừu... Việc kết hợp với các loại rau củ giúp cân bằng dinh dưỡng và giảm bớt tính nóng của món ăn.

Không phải ai cũng nên ăn nhiều

Dù có nhiều lợi ích, thịt cừu vẫn không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết thịt cừu là nguồn cung cấp protein, sắt và vitamin nhóm B tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, người có bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu, gout hoặc các bệnh cần hạn chế chất béo bão hòa nên ăn với lượng vừa phải và ưu tiên các phương pháp chế biến ít dầu mỡ.

Ngoài ra, người đang sốt, viêm cấp tính, bị nhiệt miệng nhiều, táo bón kéo dài hoặc có biểu hiện nóng trong cũng nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Những lưu ý nhiều người chưa biết

Để tận dụng lợi ích của thịt cừu, các chuyên gia cũng khuyến cáo:

- Không nên ăn quá nhiều trong một bữa.

- Hạn chế ăn cùng rượu bia.

- Không nên kết hợp với quá nhiều món cay nóng.

- Ưu tiên ăn cùng rau xanh để cân bằng dinh dưỡng. Uống đủ nước trong ngày.

Đặc biệt, nhiều người có thói quen vừa ăn thịt cừu vừa uống trà đặc ngay sau bữa. Điều này có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt và gây khó tiêu. Một lưu ý khác là không nên ăn quá nhiều thịt cừu rồi tiếp tục dùng các món giải nhiệt quá lạnh như nước đá hoặc dưa hấu ngay sau đó vì dễ gây rối loạn tiêu hóa.

Ăn đúng mới phát huy giá trị

Không có thực phẩm nào là "thần dược" giúp bồi bổ cơ thể chỉ sau vài bữa ăn. Giá trị của thịt cừu cũng vậy. Nếu sử dụng đúng thời điểm, đúng cách và với lượng phù hợp, đây có thể là nguồn dinh dưỡng chất lượng giúp cơ thể phục hồi năng lượng, hỗ trợ miễn dịch và cải thiện sức khỏe trong những ngày nắng nóng.

Ngược lại, nếu ăn quá nhiều, chế biến nhiều dầu mỡ hoặc kết hợp với những thực phẩm không phù hợp, lợi ích sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí còn gây thêm áp lực cho hệ tiêu hóa và tim mạch.

Thay vì chạy theo những thực phẩm đắt tiền để "bồi bổ mùa hè", đôi khi một món ăn quen thuộc như thịt cừu, được chế biến hợp lý và ăn điều độ, lại chính là lựa chọn đáng cân nhắc để chăm sóc sức khỏe.