Thịt ngỗng bất ngờ "hot" trở lại: Người tiểu đường đọc ngay trước khi đưa lên mâm cơm

Không ít người cho rằng người mắc tiểu đường chỉ nên ăn cá hoặc thịt gà, còn những loại thịt nhiều mỡ như thịt ngỗng cần tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác. Thịt ngỗng không phải "thực phẩm cấm", nhưng nếu ăn sai cách, món ăn này có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, chia sẻ trên báo Dân trí, người mắc tiểu đường không nên chỉ quan tâm đến việc cắt giảm đường mà còn cần chú ý đến tổng lượng calo, chất béo và cách chế biến thực phẩm. Thịt vẫn là nguồn cung cấp protein cần thiết, nhưng nên ưu tiên phần nạc, hạn chế da và mỡ, đồng thời kết hợp nhiều rau xanh để kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Thịt ngỗng có thực sự phù hợp với người tiểu đường?

Về mặt dinh dưỡng, 100g thịt ngỗng cung cấp khoảng 16 - 18g protein. Tuy nhiên, lượng chất béo lại khác biệt rất lớn giữa phần thịt có da và bỏ da.

Nếu giữ nguyên da, thịt ngỗng có thể chứa trên 20g chất béo trong mỗi 100g. Ngược lại, khi loại bỏ da và phần mỡ nhìn thấy, lượng chất béo chỉ còn khoảng 8 - 10g.

Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia khuyến cáo người mắc tiểu đường nên ưu tiên phần thịt nạc thay vì ăn cả da.

Một điểm đáng lưu ý khác là bữa ăn giàu chất béo thường khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn. Đường huyết có thể không tăng mạnh ngay sau ăn nhưng lại tăng muộn sau 3 - 5 giờ, hiện tượng này khá phổ biến ở người mắc đái tháo đường type 2.

Không phải kiêng, nhưng tuyệt đối đừng ăn quá nhiều

Sai lầm phổ biến nhất là cho rằng thực phẩm giàu protein có thể ăn bao nhiêu cũng được vì "không chứa đường".

Thực tế, khi nạp quá nhiều thịt trong một bữa, cơ thể vẫn phải tăng tiết insulin để xử lý lượng protein và chất béo lớn. Đồng thời, quá trình tiêu hóa kéo dài khiến đường huyết biến động khó kiểm soát hơn.

Các khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay thường gợi ý người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 80 - 100g thịt ngỗng đã nấu chín trong một bữa. Lượng này đủ cung cấp protein nhưng không làm tăng quá nhiều năng lượng.

Nếu ăn gấp đôi hoặc gấp ba khẩu phần, tổng lượng calo sẽ tăng nhanh, đặc biệt khi đi kèm cơm trắng, nước chấm nhiều đường hoặc món xào nhiều dầu.

Cách chế biến quyết định món ăn có "lành mạnh" hay không

Cùng là thịt ngỗng nhưng cách nấu sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Các món quay, chiên giòn hoặc nướng nguyên da thường chứa lượng chất béo và calo cao hơn đáng kể so với ngỗng luộc hoặc hầm. Trong quá trình chế biến, lớp da tiếp tục hấp thụ dầu mỡ, làm tổng năng lượng của món ăn tăng lên đáng kể.

Ngược lại, ngỗng luộc, hấp hoặc hầm nhạt, bỏ da trước khi ăn sẽ giúp giảm lượng chất béo bão hòa, đồng thời hạn chế lượng muối và gia vị. Đây cũng là lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến khích nếu muốn đưa thịt ngỗng vào thực đơn của người tiểu đường.

Đừng chỉ nhìn vào món chính

Nhiều người tập trung kiểm soát lượng thịt nhưng lại quên mất các món ăn kèm mới là nguyên nhân khiến đường huyết tăng cao. Một bữa ăn gồm thịt ngỗng, cơm trắng nhiều, nước sốt ngọt và nước ngọt sẽ khác hoàn toàn so với bữa ăn có thịt ngỗng, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.

Chất xơ từ rau lá xanh, bông cải xanh, nấm, dưa chuột hay cà chua giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó giảm mức tăng đường huyết sau ăn. Đây là nguyên tắc rất đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả lâu dài trong kiểm soát bệnh.

Muối và dầu mỡ cũng là "kẻ giấu mặt"

Không ít món ngỗng được tẩm ướp khá đậm vị với nước tương, đường, mật ong hoặc nhiều muối. Điều này khiến món ăn hấp dẫn hơn nhưng cũng làm tăng lượng natri và năng lượng.

Ở người mắc đồng thời tiểu đường và tăng huyết áp, chế độ ăn quá mặn còn làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và tổn thương thận. Vì vậy, thay vì các món quay đậm gia vị, nên ưu tiên cách nêm nhạt, hạn chế dầu ăn và tránh lạm dụng nước sốt.

Có nên chia nhỏ khẩu phần?

Một số chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích người tiểu đường không nên ăn quá nhiều thịt trong cùng một bữa. Nếu muốn bổ sung lượng protein lớn hơn trong ngày, có thể chia thành hai hoặc ba bữa nhỏ thay vì ăn dồn. Cách này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế tình trạng đường huyết tăng muộn sau ăn - hiện tượng khá thường gặp nhưng dễ bị bỏ qua.

Không phải loại thịt tốt nhất, nhưng vẫn là lựa chọn hợp lý nếu ăn đúng

Thịt ngỗng không phải "siêu thực phẩm" giúp ổn định đường huyết, nhưng cũng không phải món ăn cần loại bỏ hoàn toàn khỏi thực đơn.

Nếu biết lựa chọn phần thịt nạc, bỏ da, chế biến ít dầu mỡ, ăn với lượng vừa phải và kết hợp nhiều rau xanh, thịt ngỗng vẫn có thể trở thành nguồn protein chất lượng trong chế độ ăn của người mắc tiểu đường.

Điều quan trọng nhất vẫn là kiểm soát tổng lượng calo trong ngày, duy trì cân nặng hợp lý và xây dựng thực đơn cân bằng. Bởi suy cho cùng, không có loại thực phẩm nào tự quyết định sức khỏe, mà chính thói quen ăn uống lâu dài mới là yếu tố tạo nên khác biệt.