Thời điểm lý tưởng để sở hữu nhà phố có sổ trong khu đô thị mặt tiền ở khu Đông

BCONS BESTIVAL 2025 - Điểm hẹn cuối năm của các tín đồ âm nhạc

Với hàng trăm khách tham dự, BCONS BESTIVAL 2025 thắp lên bầu không khí hứng khởi, trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc trong khuôn viên khu đô thị kiểu mẫu ngay mặt tiền Thống Nhất, TP.HCM.

Những màn trình diễn tuyệt vời từ các nghệ sĩ nổi tiếng được nâng tầm bởi hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng, đáp ứng "cơn khát" sự kiện âm nhạc đỉnh cao dịp cuối năm. Đồng thời minh chứng cho tiềm năng tổ chức các sự kiện đẳng cấp, đủ sức vóc trở thành điểm đến văn hoá - giải trí mới tại khu Đông của Bcons City.

Theo thông tin từ ban tổ chức, vé BCONS BESTIVAL 2025 hết nhanh chóng trong thời gian mở bán rất ngắn. Hiện tượng "cháy vé" không chỉ nói lên sức hấp dẫn của dàn sao tham gia mà còn là chỉ báo quan trọng về tiềm năng của vị trí Bcons City.

Nhờ vào kết nối thuận lợi, đông đảo khán giả đã đến với BCONS BESTIVAL nói riêng và Khu đô thị Bcons City nói chung, mang theo sức mua và nhu cầu dịch vụ khổng lồ. Đây chính là dòng "khách hàng tự nhiên" mà bất kỳ mô hình kinh doanh nào cũng ao ước, bảo chứng cho tiềm năng khai thác thương mại của toàn khu đô thị, nhất là khi Bcons City Mall chính thức khai trương.

Trung tâm thương mại 10.000m2 cộng hưởng giá trị cùng 135 tiện ích hiện đại

Với mong muốn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của khu đô thị mặt tiền Đại lộ Thống Nhất, sự kiện được đầu tư vô cùng bài bản và chỉn chu, đa dạng trải nghiệm như phố ẩm thực, vòng xoay may mắn, trò chơi tương tác công nghệ cao, cùng sự hiện hữu của 20 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Dookki, Joseon, Gogi House... tại Bcons City Mall.

Bcons City Mall là trung tâm thương mại đầu tiên tại trung tâm Làng Đại học. Ảnh phối cảnh.

Không gian thương mại thời thượng của Bcons City Mall cộng hưởng cùng 135 tiện ích của khu đô thị, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân, từ nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, ẩm thực đến kết nối cộng đồng. Giờ đây khách hàng chẳng cần di chuyển xa xôi khi mọi điều mình cần đều ngay trước "ngưỡng cửa".

Và guồng quay náo nhiệt này sẽ còn sôi động hơn khi nhà phố Bcons Uni Valley đi vào hoạt động trong tương lai gần.

Bcons Uni Valley - "Hiếm phẩm" nhà phố giữa tâm điểm thịnh vượng

Bcons Uni Valley đang được giới đầu tư sành sỏi quan tâm khi sở hữu nhiều ưu thế nổi bật so với phần lớn thị trường.

Đầu tiên phải kể đến đây là một sản phẩm có tính "khan hiếm", duy nhất 152 căn trong khu đô thị quy mô 4,4ha. Số lượng giới hạn không chỉ giúp tài sản giữ giá, gia tăng giá trị bền vững theo thời gian mà còn đảm bảo môi trường kinh doanh ít cạnh tranh, tối ưu hóa lợi nhuận cho từng chủ sở hữu.

Bcons Uni Valley nằm liền kề Bcons City Mall. Ảnh phối cảnh.

Tiếp theo là vị trí - yếu tố không thể sao chép, bảo chứng vững chắc cho giá trị bất động sản. Bcons Uni Valley sở hữu "tọa độ kim cương" ngay giao điểm quốc lộ 1K rộng 54 m và đường Thống Nhất rộng 32 m - hai tuyến giao thông giữ vai trò kết nối trung tâm TP.HCM với các khu vực phía Đông Bắc, đồng thời nằm liền kề làng đại học Quốc gia, vành đai 3, Xa lộ Hà Nội, bến xe Miền Đông mới, đặc biệt chỉ mất 5 phút đến tuyến metro 1.

Vị trí mặt tiền đắt giá giúp Bcons Uni Valley trở thành tâm điểm của dòng chảy giao thương, đón đầu lưu lượng khách khổng lồ mỗi ngày, kiến tạo tiềm năng kinh doanh ấn tượng cho bất kỳ loại hình dịch vụ nào.

Bên cạnh đó, Bcons Uni Valley có thể linh hoạt cho đa dạng nhu cầu sống và đầu tư nhờ thiết kế 4 tầng rộng rãi, đa dạng diện tích từ 60m2 - 167,4m2.

Gia chủ có thể sống tại các tầng trên, cho thuê tầng trệt để tạo ra dòng tiền thụ động hàng tháng. Hoặc tối ưu toàn bộ không gian để kinh doanh nhiều ngành hàng từ ẩm thực, làm đẹp, thời trang, trung tâm ngoại ngữ, cửa hàng tiện lợi, văn phòng cho thuê... phục vụ trực tiếp cho 100.000 cư dân nội khu Bcons City và sinh viên, giảng viên các trường đại học liền kề.

Một góc sôi động trong đêm nhạc mở đầu BCONS BESTIVAL 2025

Trong khi quỹ đất để phát triển nhà phố, đặc biệt là thuộc các khu đô thị được quy hoạch bài bản ngày càng cạn kiệt, Bcons Uni Valley nằm trong khu đô thị Bcons City chính là "hiếm phẩm" trên thị trường, không chỉ là một tư gia đẳng cấp mà còn là kênh tích sản an toàn, khai thác ngay khi sở hữu.