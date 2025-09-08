Thời điểm và tọa độ đắt giá - 2 yếu tố quyết định chiến thắng của nhà đầu tư

Thời điểm then chốt, nắm thế chủ động, tối ưu sinh lời

"Nhà đầu tư khôn ngoan không chạy theo làn sóng. Họ quan sát, chọn lọc những tài sản sinh lời bền vững – bất biến với thời gian, và xuống tiền ở đúng thời điểm then chốt. Khi đó, bất động sản vừa đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho dòng vốn, vừa mang đến giá trị hưởng thụ đỉnh cao và khả năng khai thác dòng tiền bền vững" – Đại diện Đơn vị tư vấn và phát triển BĐS WeLand chia sẻ về bức tranh đầu tư của thị trường căn hộ hạng sang.

Cũng theo đại diện WeLand, Hải Phòng đang nổi lên như một "ngôi sao mới" trên bản đồ kinh tế Việt Nam, phù hợp để các nhà đầu tư đi "đãi" tài sản vàng. Thành phố hiện duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 11,2% – thuộc nhóm cao nhất cả nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã thu hút hơn 905 triệu USD vốn FDI, ghi dấu sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Song song đó, loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và mở rộng sân bay Cát Bi giai đoạn 2 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Những yếu tố này không chỉ tạo nên sức bật mạnh mẽ cho kinh tế thành phố, mà còn gia tăng nhu cầu về căn hộ cao cấp chuẩn quốc tế. Làn sóng đầu tư hướng về Golden Crown Hai Phong là một ví dụ.

Hiện tại, mức giá của dự án vẫn đang "neo" ở vùng hợp lý. Đối chiếu với các dự án căn hộ hạng sang ở Hà Nội, mặt bằng giá Golden Crown Hai Phong tại "vành đai 1" của Hải Phòng chỉ bằng 1/4 – 1/3. Điều này mở ra dư địa tăng trưởng khổng lồ, nhất là khi dự án chính thức vận hành.

Thời điểm này, DOJILAND cũng đang áp dụng chính sách tài chính hấp dẫn: ký HĐMB chỉ từ 15% giá trị, ân hạn nợ gốc đến 60 tháng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới gần 20%, mang lại lợi thế đặc quyền cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Golden Crown Hai Phong hiện đang trong quá trình hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng cho cột mốc cất nóc. Đây được xem là thời khắc bản lề, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho giá trị của dự án. Thành tích "cháy hàng" của "người anh em" Diamond Crown Hai Phong trước đây đã trở thành minh chứng thuyết phục, củng cố thêm niềm tin để giới đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội sở hữu kiệt tác tiếp theo của DOJILAND, trước khi những giỏ hàng cuối cùng được giới thiệu ra thị trường.

Tọa độ đắt giá – bảo chứng cho giá trị vượt thời gian

Sở hữu vị trí chiến lược tại giao lộ đắt giá Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, "trái tim" của phố Cảng, Golden Crown Hai Phong ngầm khẳng định giá trị sở hữu và đầu tư trong dài hạn. Dưới con mắt của nhà đầu tư, đây là "điểm sáng chiến lược" hấp dẫn làn sóng chuyên gia quốc tế và giới quản lý cấp cao – nhóm khách hàng có nhu cầu an cư bền vững ngay tại trung tâm. Từ góc nhìn của khách hàng thượng lưu, tọa độ đắt giá này chính là nền tảng của một phong cách sống duy mỹ, riêng tư và an toàn.

Thời điểm và tọa độ đắt giá không chỉ là nền tảng cho giá trị thương mại, mà còn là bảo chứng cho tính thanh khoản và khả năng sinh lời dài hạn.

Vị trí có một không hai của Golden Crown Hai Phong không chỉ thuận lợi cho việc di chuyển của giới thượng lưu mà còn đặt dự án vào trung tâm của dòng chảy thịnh vượng. Từ đây, chỉ trong vài phút, chủ nhân đã có thể tiếp cận các cơ quan hành chính và trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố; các cụm công nghiệp tỷ đô nơi quy tụ cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao; cửa ngõ giao thương quốc tế thông qua hệ thống cảng biển và hàng không…

Golden Crown Hai Phong còn được bao quanh bởi một hệ sinh thái thượng lưu trong khu vực. nơi quy tụ những tiện ích hàng đầu từ khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm hiện đại cho tới các trường quốc tế danh tiếng...Cùng với hệ tiện ích nội khu sang trọng, thiết kế biểu tượng và những ưu thế về vị trí trung tâm, dự án không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn khẳng định lợi thế vượt trội về giá trị cho thuê và khả năng thanh khoản trên thị trường.

Trước thềm hoàn thiện và bàn giao, Golden Crown Hai Phong đang hội tụ đủ cả hai yếu tố: một tọa độ đắt giá không thể thay thế tại trung tâm phố Cảng; một thời điểm then chốt khi dự án chạm giai đoạn cất nóc, thị trường Hải Phòng bứt tốc và chính sách bán hàng chưa từng có.

Sự cộng hưởng này giúp Golden Crown Hai Phong không chỉ là một lựa chọn đầu tư đơn thuần, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn và đẳng cấp của những nhà đầu tư dẫn dắt xu hướng – những chủ nhân tinh hoa sở hữu tài sản vàng và đủ bản lĩnh để nắm bắt thời điểm vàng.

Phát triển dự án: DOJILAND - https://dojiland.vn/

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland - https://weland.com.vn/

Đơn vị đại lý phân phối: Megahomes, Trust Real, Hợp Nhất Land, Mai Việt Land, Bhomes, MainLand, T-Land, Kim Thăng Long, VHomes, Tùng Bách Land, RoyPro, New Sky, Thành Phát Land

Địa chỉ: Ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Phòng

Website: https://goldencrownhaiphong.com.vn

Hotline: 18000 88896