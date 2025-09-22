Thời điểm vàng để mở hồ sơ EB-5 2025

Tuy nhiên, không phải lúc nào cánh cửa cũng rộng mở như nhau. Song, giai đoạn 2025–2026 lại được các chuyên gia đánh giá là "thời điểm vàng" hiếm có cho nhà đầu tư Việt Nam.

4 "cú hích" lớn đưa EB-5 bước vào giai đoạn thuận lợi nhất

Luật mới RIA 2022

Từ khi Đạo luật Cải tổ và Liêm chính EB-5 (RIA 2022) có hiệu lực, chương trình EB-5 bước sang giai đoạn minh bạch và an toàn hơn. Đặc biệt, luật mới tạo ra cơ chế "set aside" – dành riêng một lượng visa đáng kể cho các dự án ở vùng nông thôn, cơ sở hạ tầng và khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA).

Nhà đầu tư tham gia các dự án thuộc nhóm này sẽ được ưu tiên cấp visa nhanh hơn, tránh tình trạng phải chờ nhiều năm như trước. Đây là lợi thế rất lớn mà trước 2022 chưa từng có.

Nhà Đầu tư Việt Nam – Đi trước để nắm lợi thế thời gian

Việt Nam hiện là một trong ba quốc gia có lượng hồ sơ EB-5 nhiều nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, khác với giai đoạn 2017–2019 khi backlog kéo dài tới nhiều năm, hiện tại tình trạng này chưa tái diễn.

Đồng thời, bên cạnh các giải pháp định cư Mỹ dễ tiếp cận và được ưa chuộng khác như EB-3 hay H1-B, EB-5 có tỷ lệ hồ sơ cạnh tranh thấp hơn, khả năng được cấp visa cao hơn và tiến độ hồ sơ nhanh hơn do chưa rơi vào tình trạng quá tải hồ sơ.

Điều đó có nghĩa: nhà đầu tư EB-5 Việt Nam nộp hồ sơ trong giai đoạn 2025–2026 sẽ có lợi thế hơn với tỷ lệ cạnh tranh thấp hơn. Đi sớm đồng nghĩa với rút ngắn hành trình đến tấm thẻ xanh Mỹ.

Chuẩn bị nền tảng vững chắc cho thế hệ kế tiếp

Một trong những động lực lớn nhất khiến nhiều phụ huynh Việt Nam quan tâm EB-5 chính là tương lai học tập và sự nghiệp cho con. Thông thường, hồ sơ EB-5 cần vài năm mới hoàn tất. Do đó, việc nộp hồ sơ từ 2025 sẽ giúp con cái có thể kịp nhận thẻ xanh đúng thời điểm bước vào đại học tại Mỹ, mở ra hàng loạt lợi thế: học phí như công dân Mỹ, cơ hội làm việc, định cư dài lâu và con đường sự nghiệp rộng mở.

Nhiều dự án an toàn chuẩn RIA – Giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư

Một trong những rào cản lớn nhất trước đây là sự lo ngại về tính an toàn của dự án EB-5. Tuy nhiên, với RIA 2022, các dự án hiện nay phải tuân thủ chuẩn mực minh bạch, được giám sát chặt chẽ về tài chính, pháp lý và báo cáo định kỳ. Trong số đó, dự án EB-5 Anasu Resort đang nổi lên như một cơ hội hiếm có trong năm 2025.

