Thời tàn của các “ông trùm”, “bà hoàng” hàng giả

Chưa bao giờ dư luận lại chứng kiến làn sóng xử lý các đường dây buôn bán, quảng cáo hàng giả trên mạng xã hội mạnh mẽ đáng chú ý như thời gian gần đây.

Từ TikToker, hoa hậu, cho đến các gia đình nổi tiếng trong giới livestream, hàng loạt cái tên từng được tung hô vì "chốt đơn liên tục" nay đang phải đối mặt với vòng lao lý.

Hàng loạt người nổi tiếng, KOL đình đám bị bắt

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; Hoa hậu Thuỳ Tiên bị gọi tên trong vụ việc hợp tác quảng cáo với sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng"; "bà trùm" bán hàng online Hoàng Hường bị bắt vì vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen, từng nổi tiếng với những buổi livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bị khởi tố, bắt giam về tội buôn bán hàng giả.

Mới nhất, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ (được biết đến là chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả. Điều đáng chú ý, chỉ cách đây 2 năm, vào năm 2023, trong một chương trình truyền hình, ông Vũ từng tuyên bố hùng hồn, lên án vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Nay thì chính ông bị khởi tố vì tội danh này.

Từng là những "ông trùm", "bà hoàng" của thế giới bán hàng online, những KOL, người nổi tiếng đã tận dụng danh tiếng, hình ảnh hào nhoáng để xây dựng "đế chế" kinh doanh online. Nhưng khi phản bội người tiêu dùng, thu lợi bằng những hành vi bất chính, họ đã phải trả giá trước pháp luật.

Phá vỡ sự nghiệp chỉ vì... hàng giả

Sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body - hộp 1 tuýp 100 gram bị yêu cầu thu hồi của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VB Group.

Vài năm trước, những nhân vật này từng được ngưỡng mộ vì biết nắm bắt xu hướng kinh doanh trực tuyến, biến việc livestream thành nghề "hái" ra tiền. Thế nhưng, đằng sau các màn "bán cháy đơn", "vỡ kho" là một hệ sinh thái hàng hóa không rõ nguồn gốc, gắn mác "hàng chính hãng công ty" để đánh lừa người mua.

Giới chuyên gia nhận định, sự sụp đổ liên tiếp của nhiều nhân vật trên là hệ quả tất yếu của việc kinh doanh dựa trên niềm tin thay vì giá trị thật. Khi mọi thứ được xây dựng trên danh tiếng ảo và lời quảng cáo phóng đại, sự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Khi "niềm tin số" trở thành kẽ hở cho hàng giả

Theo Báo cáo của Chi cục Quản lý Thị trường TP Hồ Chí Minh, trong 8 tháng năm 2025, đơn vị này đã kiểm tra 659 vụ vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền hơn 14,3 tỷ đồng; hơn 600.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm bị thu giữ, tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Cơ quan chức năng nhận định các vi phạm ngày càng tinh vi hơn, đặc biệt là hình thức bán hàng giả, hàng nhái qua kênh livestream – nơi khó kiểm soát nguồn gốc, hóa đơn và chất lượng.

Đội Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra, tạm giữ lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh.

Cơ chế lan truyền nhanh của mạng xã hội khiến sản phẩm vi phạm dễ dàng "leo top" chỉ sau vài video. Người tiêu dùng bị thuyết phục không phải bởi chứng từ chất lượng, mà bởi hình ảnh quen thuộc, hào nhoáng và lời quảng cáo của người nổi tiếng.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã đồng loạt mở các chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả trên không gian mạng. Nhiều trường hợp đã bị khởi tố hình sự, thay vì chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính như trước. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm những người tiếp tay quảng bá sản phẩm vi phạm, bất kể họ có là KOL, người nổi tiếng có lượng người theo dõi lớn đến đâu.

Người tiêu dùng – tuyến phòng thủ cuối cùng

Sau những vụ việc liên tiếp bị bóc trần, nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu định hình lại cách chọn lựa mặt hàng mua sắm trên không gian mạng. Thay vì tin vào lời quảng cáo, người dùng đang dần chú trọng kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ công bố chất lượng, và phản ánh kịp thời khi phát hiện vi phạm.

"Thời tàn của các 'ông trùm', 'bà hoàng' hàng giả" không chỉ là lời cảnh tỉnh với giới bán hàng online, mà còn là hồi chuông thức tỉnh cho cả người tiêu dùng.