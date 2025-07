Thời tiết Hà Nội ảnh hưởng bão số 3: Ba ngày tới mưa lớn trắng trời, xuất hiện gió giật đến cấp 9

Theo dự báo bão từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 21/7 bão số 3 Wipha ảnh hưởng mạnh ở Bắc vịnh Bắc Bộ, cấp độ rất lớn (11-12) với gió giật đến cấp 15.

Dự báo thời tiết ngày 22/7 bão số 3 đổ bộ vào ven biển Bắc Trung Bộ đến Bắc Bộ, suy yếu dần nhưng vẫn gây gió lớn, mưa to.

Ngày 23/7 dự báo bão số 3 tiếp tục suy yếu đáng kể, chuyển thành áp thấp khi vào sâu đất liền Thượng Lào, nhưng vẫn có mưa kéo và gió ở vùng ảnh hưởng gần bờ.

Do ảnh hưởng của bão số 3, thời tiết Hà Nội mưa dông dữ dội.

Hà Nội cảnh báo mưa to, giông lốc do ảnh hưởng cơn bão số 3

Cụ thể, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (21-23/7), do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), trời đầy mây, có mưa to đến rất to và giông, đặc biệt, đêm 21/7, gió tây bắc đến bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Mức nhiệt ngày 21/7 giảm mạnh so với hôm trước từ 5-6 độ, cao nhất còn 29 độ, sau đó giảm tiếp còn 27 độ vào ngày 22/7; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ.

Theo Weather, tổng lượng mưa mỗi ngày ở Hà Nội 3 ngày tới ước tính khoảng 55-120mm, tập trung vào các thời điểm chiều tối và đêm, với mưa kéo dài từng đợt kèm sấm sét, có thể gây ngập cục bộ. Người dân và du khách đề phòng các đợt gió giật mạnh, đặc biệt vào chiều tối của ngày 21 và 22.

Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc và đồng bằng sông Hồng dự báo đạt 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; cá biệt những đợt dông mạnh có thể gây mưa cực lớn trong vòng 3 giờ, lên đến 150 mm/3h khi bão đổ bộ đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 5 địa phương dự kiến chịu tác động mạnh nhất của bão số 3 Wipha là Quảng Ninh, Hải Phòng, ven biển Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Dự báo đường đi và vùng chịu ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: NCHMF

Du khách được khuyến cáo hạn chế di chuyển ngoài trời trong thời điểm mưa lớn để tránh nguy cơ cây đổ, ngập úng và mất an toàn giao thông.

Nên ưu tiên tham quan các điểm đến trong nhà như bảo tàng, trung tâm thương mại, khu triển lãm hoặc các không gian văn hóa an toàn, đồng thời tránh du lịch đến vùng núi do nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Những ai có kế hoạch bay trong giai đoạn này cần theo dõi sát thông tin từ hãng hàng không và sân bay Nội Bài để kịp thời điều chỉnh lịch trình.

Bên cạnh đó, du khách nên mang theo áo mưa, sạc dự phòng và các vật dụng cần thiết để ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan bất ngờ do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha.