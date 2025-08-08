Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-8: Trưa và chiều tối hạn chế ra đường nếu không có việc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hôm nay, TP HCM tiếp tục duy trì năng nóng, oi bức - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết hôm nay sẽ có cảm giác khá nóng bức vào giữa trưa với độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 70-85%, khá cao.

Ngoài ra, khả năng có mưa vào buổi chiều khoảng 40-60%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Với dự báo có mưa dông vào buổi chiều và tối, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển ngoài trời. Trời nắng nóng vào ban ngày cũng có thể gây khó chịu, nên nhớ uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.

