Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-8: Trưa và chiều tối hạn chế ra đường nếu không có việc

08-08-2025 - 10:37 AM | Xã hội

Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì nắng nóng với độ ẩm cao vào ban ngày, không loại trừ khả năng có mưa dông về chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-8: Trưa và chiều tối hạn chế ra đường nếu không có việc- Ảnh 1.

Hôm nay, TP HCM tiếp tục duy trì năng nóng, oi bức - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết hôm nay sẽ có cảm giác khá nóng bức vào giữa trưa với độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 70-85%, khá cao.

Ngoài ra, khả năng có mưa vào buổi chiều khoảng 40-60%. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Với dự báo có mưa dông vào buổi chiều và tối, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển ngoài trời. Trời nắng nóng vào ban ngày cũng có thể gây khó chịu, nên nhớ uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.

Theo Ái My

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau Nổi bật

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày Nổi bật

Xe bán tải vượt đèn đỏ, lộ biển số giả 'lộc phát'

Xe bán tải vượt đèn đỏ, lộ biển số giả 'lộc phát'

10:07 , 08/08/2025
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

09:19 , 08/08/2025
Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên”

Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên”

08:45 , 08/08/2025
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

07:14 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên