THÔNG BÁO MỚI NHẤT: TP Hà Nội cho học sinh nội thành nghỉ học 3 ngày diễu binh, diễu hành

20-08-2025 - 16:26 PM | Xã hội

Trong 3 ngày 21, 27 và 30/8, học sinh các trường nội thành Hà Nội sẽ nghỉ học để đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

 Xem chi tiết các tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ diễu binh, diễu hành

THÔNG BÁO MỚI NHẤT: TP Hà Nội cho học sinh nội thành nghỉ học 3 ngày diễu binh, diễu hành- Ảnh 1.

Bản đồ phân luồng giao thông phục vụ sự kiện A80. Đồ họa: PV-A80

Theo Sở Giáo dục, việc tạm dừng hoạt động dạy và học tại các trường trong những ngày này giúp giảm mật độ giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn diễu hành di chuyển và luyện tập theo kế hoạch. 

Bên cạnh việc cho học sinh nghỉ, Sở Giáo dục cũng chỉ đạo các trường nằm trên tuyến đường có đoàn diễu hành đi qua chủ động mở cửa, chuẩn bị sẵn nước uống và bố trí khu vực vệ sinh để phục vụ người dân và du khách đến theo dõi sự kiện.

Theo kế hoạch lịch hợp luyện diễn ra vào 20h ngày 21/8/2025, sơ duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào 20:00 ngày 27/8/2025 (dự phòng ngày 28/8/2025) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào 6h30 sáng ngày 30/8/2025.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động “A80 - Tự hào Việt Nam” để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.



Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
nghỉ học

