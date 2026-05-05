Thông báo mới nhất từ Grab đến tài xế

Hà Giang | 05-05-2026 - 17:21 PM | Kinh tế số

Grab vừa có thông báo thử nghiệm tính năng mới từ ngày mai (tức ngày 6/5).

Mới đây, Grab đã có thông báo về việc triển khai thử nghiệm tính năng “Thông báo cơ hội nhận cuốc”, nhằm giúp các tài xế có cơ hội nhận được nhiều cuốc xe và gia tăng thu nhập.

Việc thử nghiệm tính năng này được áp dụng trên toàn quốc (ngoại trừ khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tính theo địa giới hành chính trước sáp nhập), thời gian áp dụng từ ngày mai (tức ngày 6/5), với các dịch vụ GrabExpress Siêu Tốc, GrabExpress Nhanh, GrabExpress Ưu Tiên.

Về chi tiết tính năng, trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi tài xế đang tắt dịch vụ và khi đang mở ứng dụng, sẵn sàng nhận cuốc, hệ thống có thể tự động kích hoạt thông báo cơ hội nhận cuốc và gửi đồng thời đến nhiều tài xế.

Khi nhận được thông báo, tài xế có thể chọn “Chấp nhận” để có cơ hội nhận được cuốc xe, hoặc nhấn biểu tượng dấu nhân để chọn bỏ qua.

Cần lưu ý, thông báo này sẽ được gửi đến đồng thời cho các tài xế thỏa điều kiện. Sau đó, hệ thống sẽ tự động chọn một tài xế phù hợp nhất. Do đó, khi nhấn chọn “Chấp nhận”, tài xế sẽ gia tăng cơ hội nhận cuốc nhưng không chắc chắn sẽ nhận được cuốc xe.

Việc tài xế chọn bỏ qua cuốc xe từ tính năng “Thông báo cơ hội nhận cuốc” sẽ không ảnh hưởng đến Tỷ lệ nhận cuốc. Để tắt tính năng này, sau ba lần nhấn từ chối liên tiếp, tài xế sẽ nhận được thông báo về việc có muốn tắt tính năng hay không. Sau đó, tài xế có thể chọn một trong các thời gian tắt gồm: trong 4 tiếng, trong 8 tiếng, trong 24 tiếng.

Mọi thắc mắc, tài xế Grab có thể truy cập mục Trợ Giúp trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ.

