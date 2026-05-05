Đến lượt hãng xe công nghệ Be thông báo tăng giá cước

Theo Nguyễn Hải | 05-05-2026 - 16:15 PM | Kinh tế số

Trước đó, hãng xe công nghệ Grab cũng đã có động thái điều chỉnh giá cước bằng cách tăng phí nền tảng, với mức từ 3.000 - 19.000 đồng, tùy dịch vụ.

Ngày 5-5, Công ty CP Be Group thông báo sẽ điều chỉnh giá cước các dịch vụ trên ứng dụng Be từ ngày 8-5.

Theo doanh nghiệp, sau 5 năm duy trì mức giá ổn định, việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Be Group cho biết mức tăng giá dự kiến có thể giúp cải thiện thu nhập của đối tác tài xế, với mức tăng khoảng 2%–11% trên mỗi chuyến xe hoặc đơn hàng.

Cùng với việc điều chỉnh giá, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ, phát triển các tính năng công nghệ và triển khai thêm chương trình ưu đãi nhằm tối ưu trải nghiệm, cũng như chi phí sử dụng cho khách hàng.

Bảng giá cước tại khu vực TP HCM

Bảng giá cước tại khu vực Hà Nội

Theo thông tin công bố, giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành, nhưng chưa bao gồm các khoản phí như cầu đường, phà, bến bãi, phí sân bay và các phụ phí khác (nếu có). Ngoài mức giá cơ sở, cơ chế giá linh hoạt có thể được áp dụng tùy theo khu vực và thời điểm khi nhu cầu sử dụng dịch vụ biến động.

Trong trường hợp chuyến xe hoặc đơn hàng kết thúc sớm hơn dự kiến, mức giá vẫn được tính theo chính sách hiện hành. Giá cước cụ thể sẽ được hiển thị trên ứng dụng trước khi khách hàng xác nhận đặt dịch vụ.

Trước đó, Grab cũng đã điều chỉnh một số loại phí, áp dụng từ ngày 28-4. Cụ thể, phí nền tảng đối với dịch vụ GrabBike là 3.000 đồng mỗi cuốc xe; đối với dịch vụ ô tô dao động từ 5.000 đến 19.000 đồng.

Trong khi đó, phí dịch vụ bổ sung áp dụng cho GrabExpress từ 4.000 đến 11.000 đồng, còn các đơn hàng GrabFood và GrabMart chịu mức phí từ 4.000 đến 6.000 đồng.

Theo Nguyễn Hải

Người Lao Động

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực được nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á ưu tiên hỗ trợ trong lĩnh vực này

Nhiều người vội vã đi xác thực khi SIM bị khóa

BHXH phản hồi việc chưa hiển thị thời gian đóng bảo hiểm trên VssID

Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp đến sổ đỏ trên VNeID, người dân cần biết

Robot hình người Bebop gây náo loạn và làm chậm chuyến bay vì mang theo pin 'cấm'

Tỷ phú Mark Cuban tiết lộ 5 ngành nghề có thể bị AI 'xóa sổ' trong tương lai

