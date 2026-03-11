Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo mới từ Google, tất cả người dùng thực hiện ngay

11-03-2026 - 07:40 AM | Kinh tế số

Đây là thông tin người dùng Google cần biết sớm.

Google vừa phát hành bản cập nhật bảo mật mới cho trình duyệt Google Chrome nhằm khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật vừa được phát hiện, trong đó có các lỗi được đánh giá ở mức nghiêm trọng.

Theo thông báo từ Google, bản cập nhật nâng phiên bản Chrome Stable lên 145.0.7632.159/160 đối với hệ điều hành Microsoft Windows và macOS, trong khi phiên bản dành cho Linux là 145.0.7632.159.

Bản cập nhật lần này khắc phục 10 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 3 lỗ hổng được đánh giá ở mức nghiêm trọng (Critical). Những lỗi này có thể bị tin tặc lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công từ xa nếu không được khắc phục kịp thời.

(Ảnh minh hoạ)

Ba lỗ hổng nghiêm trọng vừa được vá gồm:

- CVE-2026-3536: lỗi tràn số nguyên trong ANGLE - lớp chuyển đổi đồ họa mà Chrome sử dụng để xử lý hiển thị.

- CVE-2026-3537: liên quan đến vòng đời đối tượng trong thành phần PowerVR.

- CVE-2026-3538: lỗi tràn số nguyên trong công cụ đồ họa Skia.

Theo Google, các lỗ hổng này được phát hiện trước khi xuất hiện dấu hiệu bị khai thác ngoài thực tế. Hai trong số đó do các nhà nghiên cứu bảo mật báo cáo và nhận tiền thưởng 33.000 USD và 32.000 USD từ chương trình săn lỗi của hãng.

Ngoài ba lỗ hổng nghiêm trọng, bản cập nhật cũng khắc phục 7 lỗ hổng mức độ cao liên quan đến nhiều thành phần của Chrome như DevTools, WebAudio, CSS, WebAssembly, V8, WebCodecs và hệ thống điều hướng.

Một số lỗi xuất phát từ việc xử lý bộ nhớ chưa an toàn hoặc kiểm tra dữ liệu chưa đầy đủ, có thể bị khai thác khi người dùng truy cập các trang web độc hại.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định việc nhiều thành phần của trình duyệt bị ảnh hưởng cho thấy mức độ phức tạp ngày càng lớn của các trình duyệt hiện đại, vốn phải xử lý đồng thời nhiều tác vụ như đồ họa, đa phương tiện và môi trường lập trình web.

Google cho biết bản cập nhật đang được triển khai theo từng giai đoạn, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để đến tất cả người dùng. Để kiểm tra và cài đặt bản cập nhật, người dùng có thể mở Chrome và truy cập: Cài đặt > Trợ giúp > Giới thiệu về Google Chrome.

Trong thời gian chờ phần lớn người dùng cài đặt bản vá, Google cho biết hãng sẽ hạn chế công bố chi tiết kỹ thuật về các lỗ hổng nhằm giảm nguy cơ bị lợi dụng.

Hiện chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy các lỗi trên đang bị khai thác ngoài thực tế. Tuy vậy, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc cập nhật phần mềm thường xuyên vẫn là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ thiết bị trước các rủi ro trên Internet.

Google cảnh báo khẩn, người dùng Chrome phải thực hiện 1 cập nhật ngay

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Microsoft, Google

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNeID có thay đổi mới, người dân cần cập nhật ngay trong tuần này để không bỏ lỡ quyền lợi

VNeID có thay đổi mới, người dân cần cập nhật ngay trong tuần này để không bỏ lỡ quyền lợi Nổi bật

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi Nổi bật

Mã nguồn mở nền tảng AI Agent, NVIDIA tạo nên vòng lặp tàn nhẫn: Càng nhiều người thất nghiệp, càng bán được nhiều chip

Mã nguồn mở nền tảng AI Agent, NVIDIA tạo nên vòng lặp tàn nhẫn: Càng nhiều người thất nghiệp, càng bán được nhiều chip

07:21 , 11/03/2026
Giá xăng dầu biến động, Grab hỗ trợ tài xế ra sao?

Giá xăng dầu biến động, Grab hỗ trợ tài xế ra sao?

21:59 , 10/03/2026
Ngược chiều cả thế giới, một 'cá voi' vừa chi hơn 1 tỷ USD mua 18.000 Bitcoin, hiện đã sở hữu gần 4% tổng nguồn cung

Ngược chiều cả thế giới, một 'cá voi' vừa chi hơn 1 tỷ USD mua 18.000 Bitcoin, hiện đã sở hữu gần 4% tổng nguồn cung

18:04 , 10/03/2026
Google cảnh báo khẩn, người dùng Chrome phải thực hiện 1 cập nhật ngay

Google cảnh báo khẩn, người dùng Chrome phải thực hiện 1 cập nhật ngay

17:31 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên