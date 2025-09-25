Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM

Ngày 25-9, đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua địa bàn TP HCM) đã lập rào chắn, cảnh báo và dùng đất đá để đóng nhiều đoạn đường trên tuyến đường này để hoàn thiện 4 cây cầu.

Cụ thể gồm: Cầu Kênh Phước Hòa, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính và cầu Cây Trường, thời gian tạm đóng các đoạn đường trong khoảng 10 ngày (kể từ ngày 22-9) để thi công hoàn thiện các khe co giãn của 4 cây cầu kể trên.

Rào chắn trên đường Hồ Chí Minh để thi công hoàn thiện cầu Bà Tứ

Đến nay, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP HCM) chưa được thông xe kỹ thuật và chưa chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng nên vẫn trong thời gian thi công, hạn chế tối đa xe cộ đi vào tuyến đường này.

Trên đoạn tuyến này có tổng cộng 6 cây cầu gồm 4 cây cầu kể trên và cầu Rạch Tre, Thanh An. Trong đó, cầu Thanh An bắc qua sông Sài Gòn nối với tỉnh Tây Ninh, là cây cầu dài nhất trên tuyến với chiều dài 600 m, đã hợp long từ đầu năm 2025.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP HCM (trước đây là huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) có tổng chiều dài 31,5 km, dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4-2025 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện do vướng công tác giải phóng mặt bằng.



Cầu Thanh An trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM (Km10+000 - Km41+150) được khởi công tháng 11-2023 do Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị trúng thầu gói XL1, thi công xây dựng đoạn tuyến đường và bao gồm cầu kênh Phước Hòa, cầu Cây Trường, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính, cầu Suối Tre, cầu Thanh An; dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

