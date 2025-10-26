Thông báo quan trọng tới hàng chục triệu người tham gia giao thông trên cả nước

VNeTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) được phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), trực thuộc Bộ Công an, theo ủy quyền của Cục cảnh sát giao thông (CSGT).

Đây là ứng dụng đã kết nối với Ứng dụng định danh Quốc gia và căn cước, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VneID sẽ tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

VNeTraffic tích hợp nhiều chức năng giao thông khác nhau,

Ứng dụng phát triển hàng loạt tiện ích cho người tham gia giao thông, nổi bật là "Ví QR giấy tờ giao thông" gồm:

Giấy phép lái xe: gồm toàn bộ giấy phép lái xe và điểm kèm theo;

Giấy đăng ký xe: gồm toàn bộ các phương tiện cơ giới đường bộ do cá nhân đứng tên trên đăng ký xe được xác định qua mã định danh cá nhân;

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (đối với những phương tiện phải đăng kiểm);

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của phương tiện (hiện Cục CSGT đã thống nhất với các đơn vị liên quan để kết nối sớm nhất).

Ngoài ra, ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa người dân với lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp người dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, tra cứu phạt nguội…

Nếu người dân bị mắc các lỗi phạt nguội cũng sẽ nhận được thông báo được gửi thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Hướng tới, ứng dụng sẽ phát triển bản đồ giao thông với việc tối ưu hóa các lộ trình do cá nhân lựa chọn như: thời gian di chuyển, mật độ phương tiện, khoảng cách…