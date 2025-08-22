Thông điệp xúc động của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Sáng ngày 19/8/2025, tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC). Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM. Saigon Marina IFC hứa hẹn trở thành biểu tượng hội nhập, nhịp đập năng động của Sài Gòn, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và thế giới.

Tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – người sáng lập hãng hàng không Vietjet, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank đã có bài phát biểu truyền cảm hứng, khẳng định khát vọng vươn lên, tinh thần hội nhập và vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của nữ tỷ phú:

Phát biểu đầy cảm xúc của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tại lễ khánh thành Saigon Marina IFC – lời tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh và cũng là lời khẳng định khí thế, bản lĩnh của doanh nghiệp Việt trên thương trường hôm nay.

Kính thưa Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các quý khán giả truyền hình đang theo dõi trên cả nước.

Chúng tôi đang ở đầu cầu Ba Son lịch sử, nơi hơn một thế kỷ trước từng vang lên nhịp đập của công nghiệp và giao thương, hôm nay ngân vang một nhịp đập mới của TP HCM – nhịp đập của tài chính, thương mại, văn hóa, của khát vọng vươn lên và hội nhập quốc tế.

HDBank vinh dự cùng ngành ngân hàng tài chính khánh thành Tòa tháp Saigon Marina mang số đầu tiên của đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn trong vùng Trung tâm Tài chính TP.HCM. Nơi đây sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày. Ngày hôm nay HDBank cùng Vikki Bank đang khởi động ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới và dự án ngân hàng lõi với công nghệ tiên tiến, an toàn, thông minh, giàu tiện ích cho hàng triệu khách hàng.

Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai – từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay – tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí – Niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới.

Là người sáng lập hãng hàng không Vietjet, tôi xin gửi lời chúc mừng tới lễ khởi công Hangar Long Thành và Sân bay Gia Bình, những dự án hàng không mở rộng bầu trời Việt Nam.

Khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68, đang khẳng định vai trò tiên phong. Hơn 250 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, tôi xin cúi đầu tri ân anh linh các thế hệ cha anh đã bình định đất trời, để hôm nay doanh nghiệp dân tộc chúng tôi được chiến đấu trên thương trường với ý chí cao nhất và lương thiện nhất.

Tôi xin được gửi tới các quý lãnh đạo đất nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lời tri ân chân thành đã mang đến sự đổi mới toàn diện tốt đẹp mỗi ngày trên đất nước xinh đẹp của chúng ta, cho người dân niềm tin vào tương lai Việt Nam rực rỡ.

Cho phép tôi gửi tới các doanh nghiệp và đồng bào cả nước lời chúc mừng và lời hứa xây dựng, sáng tạo, cống hiến vì hạnh phúc của người dân, vì 1 Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hùng cường.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tòa tháp Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A; phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh. Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại giúp Saigon Marina IFC trở thành "ngọn hải đăng" của nền kinh tế đô thị hiện đại. Với vị trí đắc địa và mạng lưới kết nối chiến lược, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng hạng A+, trung tâm hội nghị quốc tế, lãnh sự quán và chuỗi tiện ích cao cấp. Tòa tháp do Tập đoàn Keppel (Singapore) tư vấn phát triển và vận hành, kiến tạo nên một hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động ngay giữa trung tâm thành phố.



