Thống kê chưa từng có ở World Cup 2026 chỉ rõ xu hướng mới của bóng đá thế giới

World Cup 2026 mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc với những cơn mưa bàn thắng, các cú sốc lớn, những màn rượt đuổi kịch tính và hàng loạt thống kê đáng chú ý. Siêu máy tính Opta đã chỉ ra các xu hướng góp phần tạo nên một kỳ World Cup khác biệt ở mùa hè năm nay.

Phạt đền ngày càng trở thành “ác mộng”

Một trong những điểm đáng chú ý nhất tại World Cup 2026 là hiệu suất sút phạt đền giảm mạnh. Tính cả các loạt luân lưu, đã có 20 trong tổng số 59 quả phạt đền đã bị bỏ lỡ, đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công chỉ đạt 66,1%. Đây là con số thấp nhất trong lịch sử các kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Xu hướng này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Kể từ World Cup 2014, tỷ lệ chuyển hóa các quả phạt đền thành bàn đã liên tục đi xuống qua từng kỳ giải. Điều đó càng đáng chú ý nếu so với hai kỳ World Cup 1966 và 1970, khi cả 13 quả phạt đền đều được thực hiện thành công.

Sự xuất hiện của VAR từng được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ có nhiều lợi thế hơn nhờ việc kiểm tra kỹ vị trí của thủ môn cũng như các lỗi xâm nhập vòng cấm, tạo cơ hội đá lại nếu cần thiết. Tuy nhiên, thực tế lại không có những vi phạm đó.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân thi đấu. (Ảnh: Reuters)

Tuổi tác không còn là rào cản

World Cup luôn là sân khấu của những tài năng trẻ, và năm nay cũng không ngoại lệ khi Gilberto Mora trở thành cầu thủ trẻ thứ sáu trong lịch sử ra sân tại giải đấu. Tuy nhiên, xu hướng nổi bật hơn tại World Cup 2026 lại là sự trở lại mạnh mẽ của các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Những cái tên như Lionel Messi (39 tuổi) hay thủ môn Vozinha (40 tuổi) vẫn giữ vai trò quan trọng, không chỉ với tư cách thủ lĩnh tinh thần mà còn trực tiếp tạo ra khác biệt trên sân.

Craig Gordon của Scotland là cầu thủ lớn tuổi nhất được triệu tập khi đã 43 tuổi, còn Cristiano Ronaldo là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân thi đấu ở tuổi 41. Theo thống kê, World Cup 2026 ghi nhận độ tuổi trung bình của các đội hình xuất phát lên tới 28 tuổi 117 ngày - cao nhất kể từ năm 1966. Con số này vượt khá xa mức 27 tuổi 299 ngày tại World Cup 2022.

Khoảng cách ấy cho thấy bóng đá ngày nay ngày càng coi trọng kinh nghiệm. Những cầu thủ lớn tuổi vẫn duy trì được đẳng cấp nhờ chế độ tập luyện, dinh dưỡng và sự phát triển của khoa học thể thao.

Người hâm mộ được xem bóng đá nhiều hơn

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã siết chặt quy định đối với các tình huống phát bóng và ném biên bằng đồng hồ đếm ngược 5 giây. Nhờ đó, thời gian trung bình cho mỗi pha phát bóng giảm từ 27,7 giây tại World Cup 2022 xuống còn 23,8 giây - mức thấp nhất kể từ năm 2010. Tương tự, thời gian thực hiện một quả ném biên cũng giảm từ 15,7 xuống còn 13,3 giây, tương đương mức giảm khoảng 15,5%.

Việc rút ngắn khoảng 2 giây ở mỗi tình huống có vẻ không tạo ra quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, với trung bình gần 35,9 quả ném biên mỗi trận, tổng thời gian đưa bóng trở lại cuộc chơi đã giảm khoảng 2 phút 45 giây so với World Cup 2022.

Trong bối cảnh giá vé tại World Cup 2026 rất cao, những thay đổi này giúp khán giả được chứng kiến nhiều thời gian bóng lăn hơn và ít phải chờ đợi vì các tình huống kéo dài không cần thiết.

“Siêu dự bị” tiếp tục tạo khác biệt

Những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng tại World Cup 2026. Tính đến thời điểm Opta đưa ra thống kê, 18,6% số bàn thắng tại giải được ghi bởi các cầu thủ dự bị - chỉ thấp hơn so với kỷ lục 18,7% của World Cup 2014. Trong tổng số 250 bàn thắng được ghi, có tới 52 bàn đến từ các cầu thủ vào sân thay người.

Cầu thủ dự bị Mikel Merino ghi bàn ở phút 91 cho Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Đây mới là kỳ World Cup thứ hai áp dụng quy định mỗi đội được thay tối đa năm người, giúp các huấn luyện viên có nhiều cơ hội tạo ra khác biệt bằng những sự điều chỉnh nhân sự.

Bên cạnh đó, điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Bắc Mỹ cũng khiến yếu tố thể lực trở nên quan trọng hơn. Độ ẩm cao, sự chênh lệch lớn về độ cao giữa các sân vận động, đặc biệt là sân Azteca, cùng lịch thi đấu dày đặc sau một mùa giải kéo dài khiến nhiều cầu thủ xuống sức nhanh chóng.

Bàn thắng ở phút bù giờ tăng mạnh

Có tới 11,4% tổng số bàn thắng được ghi ở phút bù giờ. Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử World Cup. Con số này vượt qua World Cup 2018 (11,2%) và cao hơn đáng kể so với World Cup 2022 (8,7%). Đáng chú ý, 17 trong tổng số 32 bàn thắng được ghi ở những phút cuối trận thuộc về các cầu thủ vào sân thay người, chiếm hơn một nửa với tỷ lệ 53,1%.

Ngoài yếu tố thể lực, quy định nghỉ uống nước trong hiệp hai cũng góp phần làm tăng thời gian bù giờ. Mỗi trận đấu gần như đều có thêm ít nhất 3 phút, tạo điều kiện xuất hiện nhiều khoảnh khắc quyết định ở cuối trận.

Các đội tuyển châu Âu thống trị

Trong nhiều năm, giới chuyên môn cho rằng các đội tuyển châu Âu thường gặp khó khăn khi thi đấu World Cup bên ngoài lục địa già. Ở 4 kỳ World Cup tổ chức tại châu Âu (1990, 1998, 2006 và 2018), luôn có 6 trong 8 đội vào tứ kết đến từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Ngược lại, tại các kỳ World Cup diễn ra ngoài châu Âu, chỉ World Cup 1994 có bảy đội UEFA góp mặt ở tứ kết.

Vì vậy, trước World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, nhiều người dự đoán các đại diện châu Âu sẽ gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thụy Sỹ trở thành đội tuyển châu Âu thứ sáu góp mặt ở tứ kết, giúp World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup thứ ba liên tiếp UEFA chiếm hơn một nửa số suất tại vòng tám đội mạnh nhất. Điều này chỉ từng xảy ra 1 lần trong kỳ World Cup trước đó, vào năm 2006.