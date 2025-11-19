Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin bất ngờ về vụ cháy "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc

19-11-2025 - 12:34 PM | Tài chính quốc tế

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi một tòa tháp ở tỉnh Giang Tô - Trung Quốc hôm 12-11 là do du khách sử dụng nến và nhang "thiếu trách nhiệm".

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát tại Văn Xương Các cao 3 tầng cho thấy một phần mái của tòa tháp sụp xuống trong khi khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.

img

Văn Xương Các được xây dựng vào tháng 1-2008 và hoàn thành vào tháng 10-2009. Ảnh: Instagram

CCTV đưa tin hôm 13-11 cho hay không có thương vong trong vụ hỏa hoạn và vụ cháy trên núi Phượng Hoàng ở TP Trương Gia Cảng cũng không ảnh hưởng tới khu rừng xung quanh.

Đến ngày 18-11, CCTV dẫn tuyên bố từ chính quyền TP Trương Gia Cảng cho biết vụ hỏa hoạn là do du khách sử dụng nến và nhang "vô trách nhiệm". Văn Xương Các do chùa Vĩnh Thanh gần đó quản lý.

Mặc dù ban đầu, tòa tháp được cho là 1.500 năm tuổi nhưng theo thông tin mới nhất, công trình được xây dựng vào tháng 1-2008 và hoàn thành vào tháng 10-2009. 

Không có di vật văn hóa nào được lưu giữ trong Văn Xương Các. Cũng không có công trình kiến trúc cổ nào trong quần thể đền thờ, tất cả các tòa tháp bên trong khuôn viên đều là công trình hiện đại.

Chính quyền TP Trương Gia Cảng cho biết họ sẽ "truy cứu trách nhiệm" dựa trên kết quả điều tra, rút kinh nghiệm từ vụ việc để tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy và ngăn ngừa những tai nạn tương tự xảy ra lần nữa.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát tại Văn Xương Các cao 3 tầng. Video: Daily Mail

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau

Theo Xuân Mai

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ: Một quốc gia BRICS đang 'rải' tiền ra khắp thế giới, Mỹ lại là nước nhận vốn nhiều nhất

Bất ngờ: Một quốc gia BRICS đang 'rải' tiền ra khắp thế giới, Mỹ lại là nước nhận vốn nhiều nhất Nổi bật

Phát hiện bất ngờ trong vụ tai nạn máy bay chết nhiều người nhất ở Trung tâm tài chính châu Á trong 25 năm qua

Phát hiện bất ngờ trong vụ tai nạn máy bay chết nhiều người nhất ở Trung tâm tài chính châu Á trong 25 năm qua Nổi bật

Bitcoin năm 2025: Từ 'vàng kỹ thuật số' đến cú lao dốc kỷ lục, thị trường crypto bốc hơi 1,2 nghìn tỷ USD

Bitcoin năm 2025: Từ 'vàng kỹ thuật số' đến cú lao dốc kỷ lục, thị trường crypto bốc hơi 1,2 nghìn tỷ USD

11:46 , 19/11/2025
Mark Zuckerberg vừa đón 1 tin vui sau 5 năm đối diện kiện tụng

Mark Zuckerberg vừa đón 1 tin vui sau 5 năm đối diện kiện tụng

11:30 , 19/11/2025
100 máy bay Rafale cho Ukraine: Vẫn “không thấm vào đâu” so với máy bay Nga?

100 máy bay Rafale cho Ukraine: Vẫn “không thấm vào đâu” so với máy bay Nga?

10:54 , 19/11/2025
Từ 90% tụt xuống 9%: Mỹ bị Trung Quốc vượt xa trong lĩnh vực công nghệ then chốt dù Bắc Kinh đi lên từ con số 0

Từ 90% tụt xuống 9%: Mỹ bị Trung Quốc vượt xa trong lĩnh vực công nghệ then chốt dù Bắc Kinh đi lên từ con số 0

10:40 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên