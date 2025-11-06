Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin khẩn về 5 sân bay ngay trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

06-11-2025 - 13:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định tạm thời đóng cửa 5 cảng hàng không tại khu vực miền Trung (gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát) nhằm ứng phó với cơn bão số 13.

Theo chỉ đạo của Cục Hàng không, các sân bay tạm ngừng hoạt động gồm: Phù Cát (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên), Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Các cảng hàng không nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 06/11 đến sáng 07/11/2025 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão. Cụ thể:

Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 16h ngày 06/11 đến 03h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 20h ngày 06/11 đến 05h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15h ngày 06/11 đến 00h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 21h ngày 06/11 đến 06h ngày 07/11/2025.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22h ngày 06/11 đến 06h ngày 07/11/2025.

Thông tin khẩn về 5 sân bay ngay trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, Cục HKVN đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các cảng hàng không kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống thông tin liên lạc...để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không để phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

8 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13, hàng loạt chuyến bay bị hoãn, hủy


Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện loạt địa phương cán mốc tỷ USD về thu hút dòng vốn FDI mới trong 10 tháng 2025

Lộ diện loạt địa phương cán mốc tỷ USD về thu hút dòng vốn FDI mới trong 10 tháng 2025 Nổi bật

Nếu tài sản để dành mà cũng bị đánh thuế thì...

Nếu tài sản để dành mà cũng bị đánh thuế thì... Nổi bật

Sẵn sàng cho "phủ sóng" bảo hiểm y tế toàn dân

Sẵn sàng cho "phủ sóng" bảo hiểm y tế toàn dân

11:30 , 06/11/2025
CPI tháng 10 tăng 0,2%: 10 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng giá, riêng 1 nhóm giảm mạnh

CPI tháng 10 tăng 0,2%: 10 nhóm hàng hóa dịch vụ tăng giá, riêng 1 nhóm giảm mạnh

11:08 , 06/11/2025
Bước ngoặt lịch sử: 82.000 tỷ đồng đưa khu cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam vươn lên hàng đầu châu Á

Bước ngoặt lịch sử: 82.000 tỷ đồng đưa khu cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam vươn lên hàng đầu châu Á

10:34 , 06/11/2025
Hộ kinh doanh lưu ý: Chi tiết các mức phạt cho hành vi kê khai sai, trốn thuế

Hộ kinh doanh lưu ý: Chi tiết các mức phạt cho hành vi kê khai sai, trốn thuế

10:31 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên