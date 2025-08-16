Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới nhất về việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo

16-08-2025 - 20:42 PM | Thị trường

Các doanh nghiệp đang đẩy nhanh tốc độ giao gạo cho Philippines trước thời điểm tạm dừng chính thức

Theo chuyên trang thị trường lúa gạo SS Rice News (ssricenews.com), Bộ Nông nghiệp Philippines vừa công bố hướng dẫn thực hiện lệnh của Tổng thống Philippines về việc tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày kể từ ngày 1-9. 

Cập cảng sau 15-9 sẽ bị trả về

Theo đó, các lô gạo xay xát nhập khẩu có Giấy phép Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật (SPSIC) hợp lệ được vận chuyển bằng tàu chở hàng cập cảng đến hạn cuối là ngày 15-9 (trừ trường hợp chậm trễ do bất khả kháng hoặc thiên tai) và rời cảng nước xuất xứ không sau ngày 30-8.

Các lô hàng phải có vận đơn chậm nhất ngày 25-8 và phải được cập cảng chỉ định bao gồm: Manila, Davao, Cagayan de Oro và Cebu để giám sát chặt chẽ.

Các lô hàng cập cảng sau thời điểm quy định này sẽ bị trả về nơi xuất phát, chi phí do nhà nhập khẩu chịu.

Tuy nhiên các loại gạo nếp, gạo basmati, cùng các loại gạo khác được miễn trừ khỏi hướng dẫn này.

Thông tin mới nhất về việc Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo- Ảnh 1.

DT8 (Đài Thơm 8) là loại gạo độc quyền của Việt Nam được Philippines rất yêu thích

Việc cấp Giấy chứng nhận SPSIC sẽ bị tạm dừng kể từ ngày 1-9 và tất cả các đơn đăng ký sẽ bị từ chối cho đến khi có thông báo mới.

Gom hàng trước giờ G

Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Philippines cho biết thời gian vận chuyển từ 2-10 ngày nhưng cần phải có đầy đủ hồ sơ kèm, nên doanh nghiệp chủ yếu giao hàng các hợp đồng đã ký.

Từ khi có thông tin về việc Philippines, nước nhập khẩu gạo số 1 thế giới, cũng là thị trường gạo số 1 của Việt Nam, chiếm hơn 40% thị phần, tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, kể từ ngày 1-9, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ sự lo lắng.

Do vấn đề tâm lý, có tình trạng giá gạo giảm nhẹ nhưng sau đó tăng lại do tác động của việc các doanh nghiệp gom hàng giao trước khi dừng nhập khẩu gạo chính thức.

Vừa bị Mỹ mạnh tay trừng phạt, quốc gia BRICS vẫn ‘hiên ngang’ chốt đơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong tháng 8, chuyện gì đang xảy ra?

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

