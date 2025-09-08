Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới nhất vụ chủ cơ sở nha khoa TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách hàng

08-09-2025 - 16:30 PM | Sống

Công an phường Hạnh Thông (TP.HCM) lập hồ sơ điều tra vụ việc một nữ khách hàng tố bị chủ cơ sở nha khoa dùng gậy sắt dài hơn 1m đánh vào bụng, hông và bóp cổ.

Video chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt tấn công khách hàng.

Ngày 8/9, Công an phường Hạnh Thông (TP.HCM) xác nhận lập hồ sơ điều tra , xác minh hành vi cố ý gây thương tích sau khi nữ khách hàng tố bị chủ cơ sở nha khoa hành hung , đập điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 3/9, chị Nguyễn Thị T.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) đến nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghỉ để gặp bác sĩ N.T.T.C. trao đổi về kết quả điều trị răng không như ý.

Chị T.T. cho biết, từ năm 2021 chị niềng răng tại cơ sở này. Sau hai năm, phát hiện răng có dấu hiệu nghiêng vào trong, chị được bác sĩ trấn an. Đến tháng 5/2025, khi đi khám tại cơ sở khác, chị được chẩn đoán bị tiêu xương răng và phải tháo niềng sớm.

Thông tin mới nhất vụ chủ cơ sở nha khoa TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách hàng- Ảnh 1.

Chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt đánh khách hàng.

Tháng 8 vừa qua, sau khi tháo niềng, răng của chị bị nghiêng vào trong, thiếu thẩm mỹ. Dù nhiều lần liên hệ, nhưng không nhận được phản hồi, chiều 3/9 chị T.T. đã trực tiếp đến phòng khám trao đổi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, chị T.T. dùng điện thoại quay lại thì bất ngờ bị bà C. dùng gậy sắt đánh vào bụng và hông chị T., kéo chị từ ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ. Ngoài ra, bà còn phá hoại tài sản cá nhân của chị T., gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.

Hậu quả, chị T.T. bị xây xước ở cổ, tay, vai, đau đầu phải nhập viện điều trị. Điện thoại iPhone và kính mắt của chị cũng bị hư hỏng.

Ngày 6/9, sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Hạnh Thông đã đến bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân, lập hồ sơ điều tra hành vi cố ý gây thương tích và xem xét các dấu hiệu vi phạm khác (nếu có).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nam bệnh nhân 45 tuổi "rơi mắt trái", mất thị lực vì tiêm filler tại spa: Bác sĩ thẩm mỹ đưa ra khuyến cáo

Theo Lương Ý/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh”

"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh” Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu Nổi bật

Giữ rừng già Tam Đảo có một “kho báu”, giải mã bí ẩn từ kỷ Jura

Giữ rừng già Tam Đảo có một “kho báu”, giải mã bí ẩn từ kỷ Jura

16:10 , 08/09/2025
Dấu hiệu của 1 em bé có năng khiếu học giỏi các môn ngôn ngữ, ngoại ngữ

Dấu hiệu của 1 em bé có năng khiếu học giỏi các môn ngôn ngữ, ngoại ngữ

16:10 , 08/09/2025
Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8

Hàng loạt xe máy bị 'phạt nguội' qua camera trong tháng 8

15:50 , 08/09/2025
FE CREDIT đồng hành cùng người trẻ mùa tựu trường với gói ưu đãi vay mua xe máy

FE CREDIT đồng hành cùng người trẻ mùa tựu trường với gói ưu đãi vay mua xe máy

15:30 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên