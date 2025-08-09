Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới vụ cháy dữ dội ô tô 16 chỗ lúc giữa trưa ở TP HCM

09-08-2025 - 18:35 PM | Sống

Sau va chạm giao thông, ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội. Sau 2 phút, cảnh sát chữa cháy có mặt dập lửa.

Liên quan vụ "Ô tô 16 chỗ cháy dữ dội giữa trưa", chiều 9-8, Phòng PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM (PC07) thông báo về nội dung sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin mới vụ cháy dữ dội ô tô 16 chỗ lúc giữa trưa ở TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Lúc 11 giờ 30 ngày 9-8, trên đường Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, đoạn trước công viên văn hóa Phú Nhuận xảy ra một vụ va chạm giữa 3 phương tiện, dẫn đến cháy một xe khách 16 chỗ.

Nhận tin báo, đơn vị chữa cháy gần hiện trường nhất là Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Hỏa hoạn được dập tắt sau đó, không gây thiệt hại về người.

Song, hiện một số video, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội nội dung "vụ cháy xảy ra trước một đơn vị phòng cháy chữa cháy nhưng không đưa xe chữa cháy ra để dập lửa".

PC07 đính chính hiện trường xảy ra đối diện trụ sở cũ của Đội Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh (cũ), nay là Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 (thuộc PC07). Hiện nay đóng quân trên đường Nguyễn Văn Đậu cách hiện trường khoảng 2 km.

Do là trụ sở cũ nên chỉ còn để tạm 1 xe thang chuyên dụng và 1 xe chữa cháy đã qua sử dụng đang chờ thanh lý. Do đó thông tin đăng trên mạng xã hội là không chính xác.

Sau hỏa hoạn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 đã điều động xe từ đơn vị đến hiện trường trong 2 phút.

Thông tin mới vụ cháy dữ dội ô tô 16 chỗ lúc giữa trưa ở TP HCM- Ảnh 2.

Xe tải va chạm xe máy, ô tô 16 chỗ không kịp thẳng đã tông xe tải từ phía sau.

Sau vụ cháy chung cư TP.HCM, nhiều gia đình bắt đầu phá bỏ một khu vực trong nhà: Đã được cảnh báo từ lâu



Theo Anh Vũ

NLĐ

