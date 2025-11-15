Thông tin mới về dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên ven Kênh Tẻ sau gần 10 năm triển khai

Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ", với nhiều cập nhật quan trọng về quy mô, tổng vốn và tiến độ triển khai.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2016, do Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông) làm chủ đầu tư.

Theo Nghị quyết mới nhất, tên chủ đầu tư dự án được đổi từ Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; phạm vi thực hiện được xác định lại tại phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

Theo UBND TP.HCM, hiện khả năng kết nối giao thông giữa các khu vực của dự án còn hạn chế. Dù có nhiều tuyến trục như Nguyễn Tất Thành, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Bến Vân Đồn hay cầu Kênh Tẻ, Nguyễn Văn Cừ…, nhưng đường Tôn Thất Thuyết chỉ rộng 7-8m, thiếu vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật xuống cấp, thường xuyên ùn tắc và tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Tình trạng này làm giảm khả năng kết nối, hạn chế thu hút đầu tư và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trung tâm. Do đó, dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết là cấp bách và cần thiết, nhằm mở rộng mặt cắt đường, tăng năng lực thông hành; giảm tải cho trục Khánh Hội - cầu Kênh Tẻ - Nguyễn Hữu Thọ và các tuyến lân cận; kết nối đồng bộ với dự án cầu - đường Nguyễn Khoái.

Quy mô đầu tư được điều chỉnh đáng kể. Tổng chiều dài dự án tăng lên 3.608m, gồm: Cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3.423m, mặt cắt rộng 26m, xây dựng mới một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu; xây dựng mới đường quy hoạch số 1 dài 185m, rộng 28m; xây dựng kè bảo vệ bờ Kênh Tẻ và bờ rạch Nguyễn Kiệu; bố trí các điểm cập tàu phục vụ giao thông thủy và bến tàu khách; cải tạo, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn theo quy hoạch mặt cắt 25m; hoàn thiện hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và xây dựng công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ; thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án.

Tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng từ 2.203 tỷ đồng lên 5.554 tỷ đồng; nhóm dự án chuyển từ nhóm B lên nhóm A. Thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2029.

Về tiến độ, dự án sẽ trình thẩm định điều chỉnh chủ trương trong quý IV/2025; hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt dự án và triển khai bồi thường trong năm 2026; khởi công từ quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028; năm 2029 thực hiện quyết toán.

Nghị quyết mới đồng thời thay thế và dừng chủ trương đầu tư đối với dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên bờ Kênh Tẻ đã được chấp thuận từ năm 2016.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết được kỳ vọng không chỉ cải thiện giao thông mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật - giao thông theo quy hoạch; chỉnh trang diện mạo đô thị ven Kênh Tẻ; tạo thêm công viên, mảng xanh và không gian công cộng.