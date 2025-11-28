Thông tin mới về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây

Hồ sơ đề xuất cho thấy, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT02), phân đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa với tổng chiều dài khoảng 257km. Theo đó, đoạn qua Gia Lai khoảng 56,7km, qua Đắk Lắk dài khoảng 125,5km, qua Lâm Đồng khoảng 74,8km.

Theo phía Tập đoàn Đức Long Gia Lai, để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao và tầm nhìn dài hạn, dự án được đề xuất thiết kế với vận tốc 100km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m.

Trụ sở Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

“Tập đoàn Đức Long Gia Lai – một đơn vị có thâm niên và kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại khu vực Tây Nguyên – đứng ra đề xuất đầu tư theo hình thức PPP đang mở ra kỳ vọng sớm khép kín mạng lưới cao tốc phía Tây, tạo thành dải liền mạch từ Bắc vào Nam”, đại diện Tập Đoàn Đức Long quả quyết.

Ngày 13/11/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chính thức gửi Bộ Xây dựng về phương án đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây (đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa). Văn bản đã phân tích các yếu tố kinh tế và quốc phòng, nhấn mạnh việc đầu tư sớm tuyến đường này là nhiệm vụ không thể trì hoãn. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, Dự án đi qua 3 tỉnh (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng) là trục cao tốc Bắc – Nam phía Tây của Quốc gia có tính chất kết nối vùng và liên vùng của cả nước, đi qua địa hình bị chia cắt, có tính chất kỹ thuật phức tạp, và đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đại diện của Tập Đoàn Đức Long Gia Lai (người mặc vest) phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng.

Văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk thể hiện, sau khi hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay, nên việc sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT2), đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030 là rất quan trọng. Điều này cấp thiết để kết nối Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, các hành lang Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ kết nối cảng biển, cảng cạn, sân bay, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực thông hành, giảm chi phí logistics. Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn ba tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk – Lâm Đồng.

BOT do Tập Đoàn Đức Long làm qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

“Một trong những điểm nhấn quan trọng của đề xuất lần này là phương thức đầu tư. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước cần phân bổ cho nhiều mục tiêu quốc gia, việc huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua hình thức đối tác công tư (PPP) được xem là giải pháp tối ưu. Theo nghiên cứu phương án đầu tư dựa trên Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), việc triển khai dự án này theo hình thức PPP mang lại lợi ích kép", đại diện của Tập Đoàn Đức Long Gia Lai chia sẻ.

Vị này phân tích thêm, mô hình này giúp huy động tối đa nguồn lực xã hội, giảm đáng kể áp lực lên vốn ngân sách Nhà nước, cho phép dòng vốn công được điều tiết sang các lĩnh vực an sinh xã hội khác. Thứ hai, dự án sẽ tận dụng được thế mạnh về công nghệ, năng lực quản trị và kinh nghiệm thực chiến từ khối tư nhân. Điều này đặc biệt phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó khuyến khích các tập đoàn kinh tế tư nhân tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.