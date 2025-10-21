Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới vụ cháy chung cư River Gate Residence ở phường Khánh Hội

21-10-2025 - 11:10 AM | Bất động sản

Cảnh sát đã hướng dẫn 300 người dân kịp thời thoát nạn, giải cứu 2 người bị kẹt tại ban công căn hộ tầng 27.

CLIP: Thời điểm cảnh sát điều động đến hiện trường.

Liên quan vụ "cháy căn hộ chung cư River Gate Residence ở TP HCM", ngày 21-10, Công an phường phường Khánh Hội đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Thông tin mới vụ cháy chung cư River Gate Residence ở phường Khánh Hội- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Căn hộ bị cháy được được xác định nằm ở phòng ngủ căn hộ 27.10 tầng 27, block A, chung cư River Gate Residence (phường Khánh Hội) do bà L. (36 tuổi) làm chủ hộ.

Theo điều tra, lúc 16 giờ 10 phút chiều 20-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM nhận tin báo cháy tại chung cư River Gate Residence.

11 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng được điều động đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 17 giờ 30 phút.

Quá trình chữa cháy, cảnh sát đã hướng dẫn 300 người dân kịp thời thoát nạn, giải cứu 2 người bị kẹt tại ban công căn hộ tầng 27.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 50/68 m2 căn hộ cùng nhiều vật dụng như máy lạnh, tủ lạnh, quạt máy, quần áo,...

Thông tin mới vụ cháy chung cư River Gate Residence ở phường Khánh Hội- Ảnh 2.

Cảnh sát được điều động đến chung cư River Gate Residence.

Chung cư River Gate Residence được chủ đầu tư phát triển theo loại hình sản phẩm phức hợp gồm căn hộ - khu văn phòng - thương mại với 2 block nhà. Quy mô gồm 4 tầng hầm; 2 tòa tháp, một tháp cao 27 tầng và 1 tháp cao 33 tầng. Diện tích căn hộ từ 55,7 - 110,29 m2.

Theo Anh Vũ

Người lao động

