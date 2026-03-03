Thông tin quan trọng dành cho người dùng Samsung

Samsung đã chính thức mở rộng bản vá bảo mật tháng 2/2026 tới hơn một chục thiết bị Galaxy, từ dòng cao cấp, máy gập cho đến tầm trung và máy tính bảng. Động thái này đánh dấu đợt cập nhật quy mô lớn đầu tiên của hãng trong năm 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, bản vá bảo mật tháng 2/2026 đã có mặt trên hơn một chục thiết bị Galaxy, trải dài từ phân khúc cao cấp, gập màn hình cho tới tầm trung và máy tính bảng.

Danh sách các thiết bị đang nhận bản cập nhật bao gồm:

Dòng Galaxy S

- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

- Galaxy S25 Edge, S25 FE

- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

- Galaxy S24 FE

- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

- Galaxy S23 FE

Dòng Galaxy Z

- Galaxy Z TriFold

- Galaxy Z Fold SE

- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

- Galaxy Z Flip 7 FE

- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Dòng Galaxy A

- Galaxy A56

- Galaxy A55

- Galaxy A54

- Galaxy A53

Dòng Galaxy Tab

- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)

- Galaxy Tab S10 (Wi-Fi & 5G)

Samsung cho biết việc phát hành được triển khai theo từng đợt, vì vậy ngay cả khi thiết bị nằm trong danh sách trên, người dùng có thể cần chờ thêm vài ngày để nhận thông báo cập nhật.

Giống như các bản cập nhật bảo mật định kỳ khác, phiên bản tháng 2/2026 không mang đến tính năng mới. Thay vào đó, trọng tâm nằm ở việc củng cố lớp bảo vệ hệ thống.

Cụ thể, bản vá xử lý tổng cộng 37 lỗ hổng bảo mật, trong đó có 25 bản sửa lỗi do Google cung cấp và 12 bản vá do chính Samsung phát triển. Các bản sửa lỗi nội bộ của Samsung liên quan đến nhiều thành phần quan trọng như: Emergency Sharing, Knox Guard Manager, Ứng dụng Điện thoại (Samsung Dialer), Ứng dụng Cài đặt, Hệ thống nhận diện khuôn mặt và vân tay, Mô-đun PACM…

Việc khắc phục các lỗ hổng này giúp tăng cường an toàn dữ liệu, hạn chế nguy cơ bị khai thác từ các mối đe dọa bảo mật ngày càng phức tạp.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra bản cập nhật bằng cách truy cập: Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt. Quá trình cập nhật thường diễn ra tự động sau khi tải xong và yêu cầu khởi động lại thiết bị.

Song song với bản vá bảo mật tháng 2, Samsung cũng đang lên kế hoạch phát hành One UI 8.5 cho các thiết bị Galaxy đời cũ, sau khi phiên bản này ra mắt cùng dòng Galaxy S26. Đây được kỳ vọng sẽ là bản nâng cấp lớn tiếp theo, tập trung vào cải tiến giao diện và bổ sung tính năng.

Trong bối cảnh các rủi ro an ninh mạng liên tục gia tăng, việc duy trì cập nhật phần mềm thường xuyên là yếu tố then chốt giúp thiết bị Galaxy vận hành ổn định và bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả lâu dài.