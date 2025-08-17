Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ phố phường đến những góc ngõ nhỏ của Thủ đô đều khoác lên mình “tấm áo mới”: cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng được treo trang trọng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thiêng liêng.
Tại địa điểm phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hạng mục trang hoàng đang dần được hoàn thiện.
Cụm pano lớn được đặt trước Nhà Quốc hội.
Những ngày này, Quảng trường Ba Đình, đường Độc Lập cùng nhiều địa điểm lịch sử ở Thủ đô luôn tấp nập người dân và du khách tới tham quan, check-in... Đây là cách để mọi người tưởng nhớ, tri ân và hòa mình vào không khí thiêng liêng, hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn.
Sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại nút giao phố Hàng Lược - Hàng Mã.
Tấm pano lớn về đại lễ Quốc khánh 2/9 trên đường Điện Biên Phủ
Vườn hoa 19/8 rực rỡ màu sắc với nhiều loài hoa trước thềm đại lễ Quốc khánh 2/9.
Một sân chơi nhỏ trong khu dân cư trên phố Trần Quang Diệu được trang trí cờ hoa đẹp mắt.
Cổng trường tiểu học trên phố Quang Trung ngập tràn sắc đỏ.
Pano rực rỡ trên phố Tràng Tiền.
Các cửa hàng trên phố Hàng Mã.
Nhà hàng trên phố Đinh Liệt bày bán và trang trí theo chủ đề Tổ quốc.
Những góc check-in mà du khách không muốn bỏ qua.
Một quán cafe ngay Ngã Tư Sở.
Quán cafe trên phố Võ Văn Dũng hút khách, đặc biệt các bạn trẻ nhờ trang trí nhiều góc theo chủ đề Tổ quốc.
Một lá cờ đỏ sao vàng với kích cỡ lớn được trang trí tại một nhà hàng trên đường Hoàng Cầu.
Những dải cờ Đảng, cờ Tổ quốc đan xen, treo cao ngay tại các con phố Thủ đô, tạo không khí vui tươi chào đón ngày lễ lớn của dân tộc.