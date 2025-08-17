Thủ đô Hà Nội bừng sắc đỏ chào đón ngày lễ lớn của dân tộc

Những ngày này, Quảng trường Ba Đình, đường Độc Lập cùng nhiều địa điểm lịch sử ở Thủ đô luôn tấp nập người dân và du khách tới tham quan, check-in... Đây là cách để mọi người tưởng nhớ, tri ân và hòa mình vào không khí thiêng liêng, hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn.