Thủ đoạn lừa đảo gần 11 tỉ đồng của 1 phụ nữ ở TP HCM

05-11-2025 - 08:17 AM | Tài chính - ngân hàng

Hồng đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn nhà mình thuê để chuyển nhượng và chiếm đoạt tiền của ông Đ. 5 tỉ đồng

Ngày 4-11, TAND TP HCM cơ sở 2 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Hồng (SN 1990, quê Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2020, Hồng thuê căn nhà tại phường Phú Lợi, TP HCM với giá thuê là 10 triệu đồng/tháng và sinh sống tại đây.

Khi biết ông H.V.Đ. có nhu cầu mua nhà, Hồng đã đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn nhà trên, sau đó chuyển nhượng và chiếm đoạt tiền của ông Đ. 5 tỉ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo gần 11 tỉ đồng của 1 phụ nữ ở TP HCM- Ảnh 1.

Trần Thị Hồng bị tuyên mức án 17 năm tù

Tiếp đó, đến khoảng cuối năm 2021, khi biết ông Đ.V.D. muốn vay vốn ngân hàng, Hồng nói có thể giúp ông D. làm các thủ tục để vay tiền của ngân hàng. Hồng dùng thủ đoạn gian dối để ông Đ.V.D. ký Hợp đồng ủy quyền toàn phần thửa đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) cho mình. 

Hồng cũng hứa hẹn với ông D. là ủy quyền để làm hồ sơ thế chấp vay tiền ngân hàng, nhưng thực tế Hồng chuyển nhượng thửa đất trên cho bà N.T.H. để chiếm đoạt số tiền khoảng 5,7 tỉ đồng.

Tổng số tiền mà Hồng chiếm đoạt của ông Đ. và bà H. khoảng 10,7 tỉ đồng. Hồng dùng tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Thanh Thảo

Người lao động

