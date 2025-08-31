Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến BHYT, ai cũng nên biết để tránh mất tiền

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn về việc nhiều đối tượng đang mạo danh cán bộ bảo hiểm, gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để "cập nhật ứng dụng VssID" hoặc "tích hợp thẻ BHYT vào Căn cước công dân", với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Người dân cần cảnh giá với các chiêu trò giả mạo cán bộ của cơ quan BHXH

Thời gian gần đây, nhiều người dân và người lao động tại Hà Nội đã phản ánh về việc nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ của cơ quan BHXH.

Kịch bản của chúng thường là thông báo thông tin trên ứng dụng VssID - BHXH số của người dân bị sai lệch hoặc chưa được cập nhật. Sau đó, chúng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp số Căn cước công dân (CCCD) và các thông tin cá nhân khác để "hỗ trợ cập nhật" hoặc "tích hợp thông tin". Mục tiêu của kẻ gian là lấy cắp thông tin cá nhân và từ đó tìm cách truy cập, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người tham gia.

Để bảo vệ người dân trước các hành vi lừa đảo, BHXH TP Hà Nội đã đưa ra thông điệp rõ ràng:

Cơ quan BHXH TUYỆT ĐỐI KHÔNG chủ trương gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo hay gửi bất kỳ đường link, mã QR code nào để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích cập nhật ứng dụng VssID hay tích hợp thẻ BHYT.

Hướng dẫn cập nhật thông tin an toàn và miễn phí

Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc giải đáp thắc mắc, người dân và người lao động cần liên hệ và thực hiện qua các kênh chính thống, an toàn. Toàn bộ các giao dịch và tương tác với cơ quan BHXH qua những kênh này đều HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Các kênh chính thức bao gồm:

Đến trực tiếp cơ quan BHXH TP Hà Nội hoặc các cơ sở BHXH tại địa phương. Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Danh sách các kênh liên hệ và tra cứu chính thức

Để tra cứu thông tin hoặc cần tư vấn, hỗ trợ, người dân cần liên hệ qua các địa chỉ chính thức và đã được xác thực của BHXH TP Hà Nội:

- Website chính thức:

- Fanpage Facebook: BHXH TP Hà Nội (có tick xanh)

- Zalo Offcial Account: BHXH TP Hà Nội (có tick vàng) Tổng đài hỗ trợ:

Hotline BHXH TP Hà Nội: 024.37236555 Tổng đài Chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam: 1900.9068

Người dân cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh. Hãy chia sẻ thông tin này đến gia đình và bạn bè để cùng nhau phòng tránh các hành vi lừa đảo tinh vi.



















