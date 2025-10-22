Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến đầu số 1068, 6.525 tin gửi đi khiến nhiều người mất cả trăm triệu đồng

Gần đây, nhiều người dân thường mua vé xem concert hay các sự kiện thể thao tại Trung Quốc gặp phải một chiêu lừa đảo tinh vi: họ tưởng mua vé chính hãng nhưng thực chất đã bị chiếm đoạt tiền. Điều bất ngờ là, các tin nhắn lừa đảo này đều gửi từ số điện thoại đầu 1068, vốn được dùng cho các thông báo hợp pháp.

Một số tin nhắn điển hình: “Kính chào quý khách, bạn đã đặt thành công vé concert XYZ, vui lòng thanh toán trong vòng 15 phút, nếu quá thời gian đơn hàng sẽ tự động hủy.”

Nhiều người vội vàng thanh toán theo hướng dẫn, đến khi đến địa điểm mới phát hiện không có vé. Tổng số tin nhắn lừa đảo liên quan lên tới 6.525 tin, mức thiệt hại từ vài trăm đến hơn 17 vạn nhân dân tệ (khoảng hơn 628 triệu đồng).

Theo cơ quan chức năng, điện thoại đầu số 1068 vốn là số hợp pháp, được cấp cho các công ty đủ điều kiện theo quy định của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Mỗi công ty chỉ được cấp một số đầu số và không được phép chuyển nhượng hay cho thuê. Vậy nhưng, các tin nhắn lừa đảo vẫn xuất hiện, cho thấy có sự lạm dụng số 1068 qua các “chuỗi chuyển nhượng” bất hợp pháp.

Qua điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Binh Giang, Hàng Châu (Trung Quốc) nguồn gốc các tin nhắn lừa đảo xuất phát từ một công ty mạng tại Hà Bắc. Công ty này không có quyền sử dụng đầu số 1068, mà được tiếp cận thông qua việc chuyển nhượng, cho thuê nhiều lớp từ các công ty khác.

Hội đồng xét xử xác định, số 1068 ban đầu được cấp cho một công ty công nghệ tại Quảng Đông và một công ty mạng tại Vô Tích. Hai công ty này không trực tiếp sử dụng mà ủy quyền cho một công ty ở Vũ Hán vận hành. Sau đó, số này bị chuyển nhượng, cho thuê nhiều lần đến các công ty ở Bắc Kinh, An Huy và cuối cùng là công ty Hà Bắc.

Đáng chú ý, tất cả hợp đồng chuyển nhượng đều quy định “cấm chuyển nhượng, cho thuê”, nhưng các công ty liên quan không thực hiện trách nhiệm. Chính sự tập thể thiếu trách nhiệm này đã biến số hợp pháp thành công cụ lừa đảo tinh vi.

Tòa án nhận định: việc chuyển nhượng, cho thuê số 1068 vì mục đích kinh doanh nhưng chưa được phê duyệt là hành vi trái pháp luật, vi phạm các quy định của Điều lệ Viễn thông Trung Quốc. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự, bao gồm xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông cấp quốc gia và bồi thường tổng cộng 50 vạn nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng)

Theo tòa, vụ việc này đánh dấu bước tiến mới trong phòng chống lừa đảo viễn thông, khi không chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự của kẻ lừa đảo mà còn bao quát toàn bộ chuỗi vận hành, chuyển nhượng, đảm bảo trách nhiệm “toàn chuỗi”.

Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh, sau khi Luật Phòng chống Lừa đảo Mạng Viễn thông 2022 có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện trách nhiệm phòng ngừa, quản lý đầu số nghiêm ngặt, vì số điện thoại là “hàng rào đầu tiên” chống lừa đảo. Việc người dân mất niềm tin vào số 1068 không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn gây tổn hại đến uy tín ngành viễn thông quốc gia.

Nguồn: Sohu