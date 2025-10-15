Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ngân hàng khiến người đàn ông mất hơn 600 triệu đồng dù chưa hề ký giấy xác nhận chuyển tiền

“Tôi chưa ký mà sao các anh lại chuyển tiền đi?!” - tiếng kêu thất thanh của anh Lưu khiến cả phòng giao dịch ở Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) giật mình.

Vừa định chuyển 180.000 tệ (khoảng 664 triệu đồng) vào “tài khoản an toàn” theo hướng dẫn của một người tự xưng là nhân viên ngân hàng, anh bỗng nghi ngờ mình bị lừa. Nhưng khi yêu cầu dừng giao dịch, nhân viên ngân hàng thông báo: tiền đã được chuyển đi và không thể thu hồi.

Trước đó, anh Lưu nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “chăm sóc khách hàng ngân hàng”. Giọng nói nhẹ nhàng, chuyên nghiệp: “Thưa anh Lưu, tài khoản của anh bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền. Cơ quan công an yêu cầu tạm thời phong tỏa để điều tra. Anh cần ngay lập tức đến chi nhánh gần nhất để làm thủ tục bảo vệ tài sản.”

Nghe vậy, anh Lưu hoảng hốt. “Tôi chỉ là nhân viên văn phòng, sao lại dính tới rửa tiền được?”. Nhưng đầu dây bên kia nhấn mạnh: “Đây là yêu cầu từ công an, nếu không làm ngay, tài khoản của anh có thể bị phong tỏa toàn bộ.”

Trong tâm thế lo sợ, anh Lưu vội chạy đến ngân hàng gần nhà, làm theo hướng dẫn. Anh điền phiếu chuyển 180.000 tệ sang tài khoản mà đối phương gọi là “tài khoản bảo vệ an toàn”. Nhưng đúng lúc nhân viên chuẩn bị xử lý, anh chợt nhớ lại một tờ rơi tuyên truyền phòng chống lừa đảo mà mình từng đọc: “Mọi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản an toàn đều là giả mạo!”.

Anh lập tức kêu lên: “Dừng lại! Tôi không chuyển nữa, có thể là lừa đảo!”. Nhưng nhân viên ngân hàng chỉ đáp lại lạnh lùng: “Xin lỗi anh, tiền đã chuyển đi rồi. Hệ thống hiển thị giao dịch hoàn tất.”

Anh sững người: “Tôi còn chưa ký xác nhận mà!”

Nhân viên giải thích: “Anh đã nhập mật khẩu. Khi mật khẩu hợp lệ được nhập, giao dịch lập tức được thực hiện, chữ ký chỉ là thủ tục lưu hồ sơ.”

Nghe vậy, anh Lưu chết lặng. “180.000 tệ - toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, chỉ vì một cú điện thoại mà biến mất…”

Theo quy định của ngành ngân hàng Trung Quốc, khi khách hàng nhập đúng mật khẩu, hệ thống coi đó là xác nhận giao dịch hợp lệ. Việc ký tên chỉ để lưu trữ chứng từ, không phải điều kiện bắt buộc để giao dịch có hiệu lực.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, các chuyên gia cho rằng ngân hàng vẫn có phần trách nhiệm. Với những khoản chuyển tiền lớn đến tài khoản lạ, nhân viên cần chủ động hỏi rõ mục đích giao dịch và cảnh báo rủi ro cho khách hàng - điều mà phía ngân hàng đã không làm.

Từ góc độ người tiêu dùng, vụ việc cho thấy nhiều người vẫn hiểu sai về quy trình giao dịch. Họ tin rằng chỉ khi ký vào giấy thì tiền mới được chuyển, nhưng thực tế nhập mật khẩu chính là hành động xác nhận cuối cùng.

Sau khi sự việc được báo cáo, ngân hàng đã phối hợp cùng công an truy vết dòng tiền. Dù 180.000 tệ đã nhanh chóng bị chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, cơ quan chức năng vẫn kịp phong tỏa và thu hồi lại 120.000 tệ, giúp anh Lưu giảm thiệt hại.

Vụ việc khiến anh Lưu mất 60.000 tệ, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho hàng triệu người khác:

Bất kỳ ai yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” đều là kẻ lừa đảo. Cơ quan công an không bao giờ chỉ đạo cá nhân chuyển tiền để “bảo vệ tài sản”. Trước khi chuyển tiền lớn, hãy dừng lại kiểm tra, gọi người thân hoặc đường dây nóng để xác minh. Hiểu rõ quy trình ngân hàng: nhập mật khẩu là xác nhận giao dịch, chữ ký chỉ mang tính thủ tục. Nếu phát hiện bị lừa, phải lập tức báo công an và yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản nhận tiền.

Theo: Báo Thâm Quyến