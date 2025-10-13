Người phụ nữ mất trắng 111 triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo mới “không để lại dấu vết”, cảnh sát cảnh báo nóng

Người phụ nữ mất 111 triệu đồng vì tin “lợi nhuận cao”

Theo đó, cô Lý (Ninh Ba, Trung Quốc) đã tiếp xúc với một ứng dụng thông qua lời giới thiệu của bạn bè. Dự án "trái phiếu chính phủ lợi nhuận cao" trong ứng dụng này đã khiến cô xiêu lòng.

Sau đó, cô Lý được giới thiệu thêm một ứng dụng tên là "Yinxintong" (Ngân Tín Thông), nơi có thể thường xuyên tham gia các buổi học trực tuyến do các "chuyên gia" đầu tư hướng dẫn. Những người tham gia khác trong nhóm chat trên ứng dụng này cũng liên tục khoe khoang về lợi nhuận "khủng" của họ.

Cùng ngày, cảnh sát cũng bất ngờ nhận được cảnh báo về vụ lừa đảo này và nhiều lần gọi điện cho cô Lý. Tuy nhiên, cô Lý lại trả lời với giọng điệu bình tĩnh, khẳng định mình không có mặt ở Ninh Ba và không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào rồi cúp máy. Cảnh sát sau đó đã xác minh vị trí thực tế của cô Lý và phát hiện cô không hề rời khỏi Ninh Ba nên ngay lập tức đến nơi làm việc để tìm gặp.

Cảnh sát Lý Đằng thuộc Công an thành phố Ninh Ba, cho biết: “Cô Lý ban đầu nói với chúng tôi rằng đó là tiền trả nợ cho bạn, sau lại đổi lời là tiền sửa nhà ở quê nhưng lại không có bất kỳ hồ sơ trò chuyện hay hợp đồng sửa nhà nào.”

Sau nửa giờ kiên trì đối thoại và tuyên truyền, cô Lý cuối cùng đã chịu thừa nhận mình đang tham gia cái gọi là đầu tư "trái phiếu chính phủ lợi nhuận cao" và đã chuyển khoản 30.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 111 triệu đồng). Phía sau giao diện điện thoại "sạch sẽ" của cô là một bộ bí kíp "vận hành không dấu vết" được bọn lừa đảo chỉ dẫn.

Thủ đoạn vận hành không để lại dấu vết

Cô Lý kể lại: "Họ bảo nên dùng hai tài khoản để đăng nhập nên tôi đã dùng tài khoản của con trai để đăng nhập trước. Hằng ngày có “giáo viên đầu tư” giảng bài. Giảng xong sẽ gửi một đường link. Tôi dùng đường link đó từ tài khoản con trai chuyển sang tài khoản của mình để đăng nhập."

Cảnh sát Lý Đằng giải thích rõ hơn về cách thức bọn lừa đảo thực hiện hành vi "vô vết" này. Sau khi cô Lý nhấp vào đường link được gửi qua tài khoản WeChat của con trai, điện thoại của cô đã bị cài đặt hai ứng dụng giả mạo: một ứng dụng có tên gần giống "Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong)" và một ứng dụng khác tên "Yinxintong".

Ứng dụng "Yinxintong" được dùng làm "lớp học": Đây là nơi bọn lừa đảo đóng vai "chuyên gia" để giảng dạy về đầu tư tài chính, tạo niềm tin cho nạn nhân. Ứng dụng giả mạo "Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong)" được dùng để "hút tiền": Đây là nơi cô Lý thực hiện các thao tác chuyển tiền, nạp tiền, tưởng lầm là đang đầu tư.

Điều đặc biệt tinh vi là tất cả các bằng chứng quan trọng nhất (đường link ứng dụng độc hại, các cuộc trò chuyện dụ dỗ) đều được thực hiện và lưu giữ trên tài khoản WeChat của con trai cô.

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển tiền, bọn lừa đảo liền dặn dò cô Lý xóa sạch ngay lập tức cả hai ứng dụng giả mạo kia và tất cả lịch sử chuyển khoản trên điện thoại của mình. Mục đích là để khi cơ quan công an hay người thân kiểm tra, điện thoại của cô Lý sẽ "sạch bong" như chưa từng có hoạt động đầu tư hay giao dịch đáng ngờ nào, khiến việc điều tra gặp khó khăn.

Cảnh báo: Tuyệt đối không tin vào "lợi nhuận cao" và "vận hành đầu tư không dấu vết"

Mô hình hoạt động "hai tài khoản phân công và xóa ngay lập tức" này có tính ẩn danh cực kỳ cao. Nếu cảnh sát không kịp thời đến tận nơi và liên tục chất vấn, số tiền mà cô Lý định bổ sung thêm có khả năng đã rơi vào tay bọn lừa đảo.

Cảnh sát cảnh báo, việc bọn lừa đảo dày công hướng dẫn nạn nhân các bước xóa dấu vết là nhằm mục đích né tránh sự kiểm tra của cơ quan công an.

Điện thoại có thể xóa được hồ sơ, nhưng vụ lừa đảo cuối cùng sẽ để lại dấu vết. Cảnh sát khuyến cáo, khi gặp các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, người dân phải hết sức thận trọng, và đặc biệt phải từ chối mọi yêu cầu "vận hành đầu tư không dấu vết" từ đối tượng.

Ông Tất Lý, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Chi nhánh Doanh Châu, Cục Công an thành phố Ninh Ba, nhấn mạnh:

Thứ nhất, không có bất kỳ dự án quốc gia nào lại cho phép cá nhân sử dụng WeChat hoặc nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch.

Thứ hai, bất kỳ dự án đầu tư chính thức nào cũng không thể cam kết chắc chắn có lợi nhuận, lợi suất và hoàn vốn cao.

Thứ ba, bất cứ ai yêu cầu bạn giấu giếm gia đình, né tránh cảnh sát, hoặc thao tác bí mật đều chắc chắn là lừa đảo.

