Thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ của ông trùm Nguyễn Thanh Tùng từ Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú xã Quảng Chính, Thanh Hóa) cầm đầu. Chỉ trong thời gian từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Thủ đoạn của Tùng và đồng bọn được đánh giá tinh vi, xảo quyệt. Chúng lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs để đăng tin tuyển “cộng tác viên kiếm tiền online bằng cách xem video”. Nhắm vào nhóm phụ nữ ở nhiều địa phương, chúng đưa ra những lời hứa “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để lôi kéo. Sau khi nạn nhân đồng ý tham gia, bọn chúng yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh: CA Thanh Hoá

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt Nam tham gia. Đường dây này còn lập và mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân, rồi liên tục chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền.

Đồng loạt ra quân bắt giữ các đối tượng

Ngày 26/6/2025, sau quá trình điều tra, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng cùng nhiều mắt xích quan trọng.

Đến nay, 7 đối tượng chủ chốt đã bị khởi tố, trong đó Tùng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Huỳnh Tấn Trọng (sinh năm 1996, trú Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lê Tấn Sang, (sinh năm 1994, trú TP.Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2000, trú tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Ngô Văn Thắng (sinh năm 2002, trí tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1999, trú tỉnh Thanh Hóa) về tội "Rửa tiền" và Nguyễn Quang Trường (sinh năm 1993, trú TP Hà Nội) về tội "Rửa tiền".

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo - Ảnh: CA Thanh Hoá

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Qua vụ án trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ nội trợ, những người có nhu cầu tìm việc làm thêm online cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tránh để tội phạm mạng lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.