Thủ đoạn mới khiến người đàn ông dù cảnh giác vẫn mất trắng 114 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, các đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập đường link lạ, đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền.

Nạn nhân trong vụ việc là ông T.Q.M (trú tại Gia Lai). Chiều 5/1/2026, trong lúc đang nghỉ trưa, ông M nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Ban đầu có ý định không nghe, nhưng nghĩ có thể là khách hàng mới nên ông đã bắt máy.

Người gọi tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội, nói chuyện lịch sự, giọng điệu thuyết phục, cho biết đang hướng dẫn người dân cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử và bảo hiểm y tế điện tử nhằm thuận tiện hơn trong việc khám, chữa bệnh và theo dõi bệnh án trên hệ thống y tế quốc gia.

Dù luôn đề cao cảnh giác, người đàn ông tại tỉnh Gia Lai vẫn sập bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt toàn bộ 114 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

Do thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo trên báo chí và mạng xã hội, ông M từng nhiều lần cúp máy khi gặp các cuộc gọi giả danh công an, tòa án hoặc đe dọa liên quan đến điện, nước. Tuy nhiên, với nội dung cuộc gọi lần này đúng vào nhu cầu cá nhân, ông M đã mất cảnh giác và tiếp tục trao đổi.

Theo hướng dẫn của đối tượng, ông M cung cấp nhiều thông tin cá nhân như số định danh, số tài khoản ngân hàng liên kết để thanh toán viện phí. Sau đó, đối tượng gửi đường link yêu cầu cập nhật thông tin, chụp ảnh cận mặt để xác thực. Do thao tác nhiều lần không thành công, đúng lúc con gái ông M vừa về nhà, ông đã nhờ con hỗ trợ thực hiện.

Không nắm rõ sự việc, con gái ông M cầm điện thoại và làm theo các hướng dẫn từ đầu dây bên kia. Chỉ sau vài thao tác, quá trình “cập nhật” được hoàn tất. Tưởng rằng đã đăng ký bảo hiểm y tế điện tử thành công, ông M hoàn toàn không nghi ngờ.

Tuy nhiên, chưa đầy hai phút sau, điện thoại ông liên tục nhận thông báo biến động số dư. Kiểm tra tài khoản, ông M bàng hoàng phát hiện toàn bộ hơn 114 triệu đồng đã bị rút sạch.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Không cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, định danh điện tử, số tài khoản ngân hàng; không chụp ảnh chân dung theo yêu cầu và không truy cập các đường link lạ.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và kiểm soát thiết bị di động của nạn nhân. Đối tượng thường nhắm đến người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Khi có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc công an xã, phường nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.