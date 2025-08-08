Thu hồi, truy nguồn gốc 2 loại mỹ phẩm dưỡng trắng da do chứa chất cấm, không rõ nguồn gốc

Ngày 7/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g), trên nhãn ghi thông tin: Số lô: DW010525, NSX: 9/5/2025; HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh (địa chỉ: 568 Nguyễn Trãi, TPHCM).

Lý do thu hồi được đưa ra là sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, nhà chức trách lấy mẫu tại shop Thanh Vân (số 695, Điện Biên Phủ, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy công thức sản phẩm ghi trên nhãn không có Methylparaben và Propylparaben nhưng khi kiểm nghiệm mẫu sản phẩm lại chứa các thành phần này.

Đặc biệt, xác minh thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại địa chỉ 568 Nguyễn Trãi (TPHCM) không tồn tại Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh.

Sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) không có số lô sản xuất; mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng

Trong cùng ngày, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng ra thông báo thu hồi, tiêu huỷ sản phẩm Alpha 3Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g), trên nhãn ghi: Xuất xứ Thái Lan, NSX:10/5/2023; HSD: 10/5/2026, không có số lô sản xuất và thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi là do sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đáng nói, mẫu mỹ phẩm này cũng do Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tỉnh Trà Vinh lấy mẫu tại Shop Thanh Vân nói trên. Kết quả, mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu kiểm tra ngoại quan và không đáp ứng quy định về ghi nhãn. Hơn nữa, kết quả tra cứu dữ liệu cho thấy chưa cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm có tên Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm whitesắc hồng (Hộp 250g) và sản phẩm Alpha 3Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thựchiện thông báo này.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sửdụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng 2 sản phẩm nêu trên.

Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh,người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g) và Alpha 3Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra Shop Thanh Vân, Công ty TNHH TM-DV Khang Hưng Thịnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng – giữ ẩm white sắc hồng (Hộp 250g) và Alpha 3Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) xử lý vi phạm theo quy định.