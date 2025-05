Thu hút các khách hàng là ngôi sao nổi tiếng, The Fibonan ghi thêm điểm cộng

The Fibonan - Chinh phục trái tim bằng giá trị sống đích thực

Tọa lạc tại phố Hướng Dương, kề cận hai đại dự án là Ecopark và Ocean Park, tòa căn hộ The Fibonan (công trình tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh - xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên) sở hữu vị trí thuận lợi bậc nhất tại tâm mạch phát triển mới của khu Đông Hà Nội, nơi sở hữu hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại bậc nhất. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển chỉ hơn 20 phút phút tới trung tâm Thủ đô. Cũng nhờ tọa độ ưu thế này, cư dân The Fibonan được thụ hưởng toàn bộ lợi thế về hạ tầng giao thông, tiện ích ngoại khu và tốc độ đô thị hóa chóng mặt của khu vực.

The Fibonan gây ấn tượng mạnh mẽ với diễn viên Mạnh Trường

Không chỉ là một dấu ấn sáng giá trên bản đồ bất động sản khu Đông Hà Nội, The Fibonan còn đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của những khách hàng kỹ tính – đặc biệt là những người nổi tiếng có yêu cầu cao về không gian, môi trường sống và giá trị bền vững lâu dài.

Một trong những cư dân đặt niềm tin vào dự án là diễn viên Mạnh Trường – gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đồng thời cũng là một người chồng, người cha luôn đặt gia đình làm trọng tâm trong mọi quyết định lớn. Chia sẻ về lý do lựa chọn The Fibonan, anh cho biết: "Với đặc thù công việc bận rộn và thường xuyên di chuyển, mình luôn mong muốn có một chốn riêng để ‘ngắt kết nối’ với nhịp sống đô thị ồn ào – nhưng không quá xa trung tâm để tiện di chuyển. Và mình đã tìm thấy The Fibonan! Mất chưa đến 30 phút lái xe từ trung tâm là đã có thể đặt chân tới một không gian khác hẳn: thoáng đãng, yên bình, đầy đủ tiện ích để thư giãn."

Không dừng lại ở không gian sống xanh tuyệt đối, The Fibonan còn đầu tư mạnh tay vào hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, khác biệt so với các dự án cùng phân khúc, có thể kể tới như: bể bơi sinh thái Biodesign công nghệ Ý hay không gian tầng mái với sky bar, rạp chiếu phim ngoài trời, phòng tập gym - spa cao cấp, khu vui chơi trẻ em...đang dần hoàn thiện.

Về hệ tiện ích tại The Fibonan, anh cũng chia sẻ thêm: "Mình đặc biệt ấn tượng với bể bơi được thiết kế như bãi biển thật – một cảm giác rất 'resort' mà hiếm dự án nội đô nào có được. Với mình, đây là nơi để nạp lại năng lượng, để gia đình có thêm những cuối tuần quây quần, và cũng là một khoản đầu tư dài hạn khi khu vực này đang phát triển rất mạnh về hạ tầng và tiện ích."

Việc một nghệ sĩ như Mạnh Trường lựa chọn The Fibonan không chỉ là "cái gật đầu" đầy tin tưởng về chất lượng dự án, mà còn phản ánh tư duy chọn nhà từ sâu bên trong: không nhất thiết phải ở giữa phố cổ mới là trung tâm – mà chính nơi có môi trường sống lành mạnh, nơi cân bằng được cuộc sống, nuôi dưỡng tâm hồn mới thực sự là "tâm mạch" của tương lai.

Chất lượng công trình chinh phục những khách hàng kỹ tính

Điểm làm nên sự khác biệt của The Fibonan so với nhiều dự án khác chính là chất lượng thi công vượt trội. Chủ đầu tư cam kết thi công theo tiêu chuẩn "làm thật - chất thật", hợp tác cùng nhà thầu uy tín, sử dụng công nghệ xây dựng hiện đại và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở mọi công đoạn. Từ việc lựa chọn vật liệu đầu vào, kiểm định kết cấu, đến cách tổ chức thi công, tất cả đều được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và đơn vị kiểm định độc lập.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế tại căn hộ thô, diễn viên Mạnh Trường bày tỏ: "Tôi từng đi nhiều nơi, sống ở căn hộ khác nhau, nhưng thực sự The Fibonan gây ấn tượng rất mạnh khi đây là dự án hiếm hoi có căn hộ mẫu bàn giao thô để khách hàng kiểm chứng trực tiếp chất lượng xây dựng thực tế. Điều này. khiến tôi cảm nhận rõ sự tâm huyết và tự tin vào công trình của chủ đầu tư".

Cảnh quan xanh đắt giá bao bọc xung quanh tòa tháp The Fibonan

Ngoài ra, dự án có thiết kế căn hộ thông minh, tối ưu hóa trải nghiệm sống hiện đại. Tất cả các căn hộ 2-3 phòng ngủ đều được bố trí ban công và logia rộng rãi, đảm bảo đón ánh sáng tự nhiên và gió trời. Đặc biệt, các căn hộ The Fibonan sở hữu tầm view panorama 360 độ bao trọn toàn cảnh không gian xanh mát.

Về nội thất, căn hộ bàn giao được trang bị đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, mang đến trải nghiệm sống sang trọng ngay từ khi nhận nhà. Đặc biệt, hệ kính Low-E 2 lớp cách âm, cách nhiệt giúp không gian luôn yên tĩnh và mát mẻ – một lợi thế lớn tại các đô thị lớn vốn ồn ào, ô nhiễm và thiếu không gian riêng tư.

Sở hữu hàng loạt giá trị vượt trội của 1 tòa căn hộ đẳng cấp, nhưng khách hàng lại có thể dễ dàng sở hữu với hàng loạt chương trình & ưu đãi bán hàng "khủng" của chủ đầu tư. Cụ thể, khách hàng mua nhà thời điểm này được hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong 12 tháng hoặc chiết khấu tới 4% giá trị căn hộ, miễn 2 năm phí quản lý dịch vụ, nhận ngay chuyến du lịch nghỉ dưỡng trị giá 60 triệu đồng.

Đặc biệt, để tri ân khách hàng, Chủ đầu tư dành chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị quà tặng lên tới hàng tỷ đồng tại sự kiện mở bán sắp tới với ô tô Vinfast VF6 Plus, xe máy điện Vinfast, Robot hút bụi Ecovacs, Máy lọc không khí… cùng hàng loạt quà tặng hấp dẫn khác.

Sự xuất hiện của The Fibonan trên bản đồ bất động sản Hà Nội được ví như biểu tượng mới về phong cách sống Xanh - Sang - Khoẻ, nhất là trong bối cảnh khu Đông đang ngày càng thu hút tầng lớp cư dân trẻ thành đạt, doanh nhân, chuyên gia và người nổi tiếng tìm kiếm nơi ở không chỉ để "ở" mà để tận hưởng, để nâng tầm phong cách sống.

