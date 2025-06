Ra mắt nhà phố Homie City: Đón đầu nhu cầu kép giữa tâm điểm Phổ Yên

Giới đầu tư dự báo, dòng sản phẩm này sẽ tiếp tục tạo nên sức hút lớn trên thị trường bất động sản Phổ Yên, nơi đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển dòng tiền về các khu vực có giá trị sử dụng thực.

Hiện tượng mới trên thị trường bất động sản Phổ Yên

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mới khi dòng tiền có xu hướng tập trung vào các sản phẩm có giá trị sử dụng thực tế, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác dòng tiền ổn định. Tại Thái Nguyên một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất miền Bắc, Phổ Yên đang nổi lên như một điểm sáng mới của thị trường nhờ làn sóng phát triển khu công nghiệp và hạ tầng đô thị. Trong bức tranh đó, Homie City đang nằm trong danh mục ưu tiên xuống tiền của giới đầu tư và người mua nhà ở thực. Điều này được thể hiện ở tỷ lệ tiêu thụ khả quan ngay từ đợt mở bán đầu tiên.

Theo ghi nhận từ các sàn giao dịch, sức hút của Homie City không đến từ yếu tố "sốt ảo" mà nằm ở việc dự án bám sát đúng nhu cầu thực của thị trường. Khách hàng chủ yếu là nhóm kỹ sư, chuyên gia, quản lý đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn trong vùng, những người có nhu cầu an cư dài hạn và ưu tiên vị trí thuận tiện cho việc di chuyển hàng ngày.

Một lãnh đạo sàn bất động sản tại Phổ Yên cho biết: "Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và chi phí vốn chưa thực sự hấp dẫn cho đầu cơ, thì các sản phẩm hướng đến người mua ở thực như Homie City lại chiếm ưu thế rõ rệt. Tỷ lệ ‘hấp thụ tự nhiên’ cao là một chỉ báo cho thấy mức độ phù hợp giữa sản phẩm và nhu cầu thực tế tại địa phương."

Vị này phân tích thêm, vị trí "cận trung tâm, đối diện khu công nghiệp" cũng là một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Dự án kết nối trực tiếp, đối diện với nhà máy Samsung Việt Nam Thái Nguyên thuộc khu công nghiệp Yên Bình và nằm gần trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, những yếu tố tạo nên hệ sinh thái sống hoàn chỉnh và bền vững.

Điều gì tạo nên bước tiến nhanh chóng của tân binh TNG Land?

Việc Homie City liên tục "cháy hàng" qua các đợt mở bán không chỉ cho thấy sức cầu ở thực tại Phổ Yên, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai, độ nhạy thị trường và tư duy phát triển bền vững của TNG Land, một tân binh đầy thực lực.

Dù mới bước chân vào lĩnh vực bất động sản, TNG Land lại sở hữu nền tảng vững chắc khi trực thuộc TNG, một trong những doanh nghiệp dệt may hàng đầu Việt Nam, với hơn 45 năm kinh nghiệm trong vận hành chuỗi sản xuất, quản trị nhân sự và phát triển hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn. Chính kinh nghiệm đó mang lại cho TNG Land lợi thế khác biệt: Hiểu rõ nhu cầu an cư thực tế của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, quản lý, nhóm cư dân chủ lực trong hệ sinh thái công nghiệp tại Phổ Yên.

Đó cũng là lý do Homie City tạo được sự khác biệt trên thị trường với tiến độ triển khai và mức độ hoàn thiện thực tế. Trong khi nhiều dự án cùng phân khúc vẫn dừng ở bản vẽ hoặc chưa có hạ tầng rõ ràng, thì tại Homie City đang từng bước hoàn thành hệ thống hạ tầng nội khu được đẩy nhanh, các tiện ích cộng đồng như công viên, sân thể thao, quảng trường, đường nội bộ…

Dự án được đầu tư quy hoạch hiện đại, bài bản.

Nhà phố kiểu mới: Mô hình tạo dòng tiền bền vững

Theo tiết lộ từ chủ đầu tư, giai đoạn tới, Homie City tung ra thị trường dòng sản phẩm nhà phố, nằm trên trục đường chính của dự án và đối diện khu công nghiệp Samsung Việt Nam Thái Nguyên. Theo đánh giá của giới đầu tư, đây là dòng sản phẩm hiếm trên thị trường, hội tụ nhiều tầng giá trị gồm tiềm năng tăng giá, mô hình đa công năng và khả năng khai thác thương mại ngay từ khi bàn giao.

Khác với nhà phố truyền thống vốn phát triển nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ và chủ yếu phục vụ nhu cầu để ở, nhà phố tại Homie City được thiết kế hướng đến nhu cầu kép: vừa là nơi an cư, vừa có thể khai thác kinh doanh như mở cửa hàng, làm văn phòng đại diện hoặc vận hành mô hình lưu trú phục vụ chuyên gia, kỹ sư làm việc tại khu công nghiệp lân cận.

Lợi thế lớn của dòng sản phẩm này là được tích hợp trong một khu đô thị hiện hữu, với hạ tầng tiện ích "all in one". Điều này tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm nhà phố đơn lẻ hoặc nằm trong các khu vực chưa có quy hoạch bài bản, giúp gia tăng giá trị tài sản và tăng tính thanh khoản cho nhà đầu tư.

Ảnh phối cảnh nhà phố tại Homie City

Tệp khách hàng lớn từ các khu công nghiệp lân cận đặc biệt là khu công nghiệp Samsung cũng là yếu tố bảo chứng cho khả năng khai thác dòng tiền ổn định. Với nhu cầu lưu trú, mở văn phòng, cửa hàng ngày càng tăng, mô hình nhà phố đa năng trong khu đô thị sẵn sàng vận hành đang trở thành lựa chọn tối ưu cho cả người mua ở và nhà đầu tư cho thuê.

Nếu xét theo ba tiêu chí quan trọng trong đầu tư bất động sản gồm giá trị thực, khả năng khai thác và mức độ rủi ro, thì dòng nhà phố tại Homie City đang đạt điểm cao ở cả ba phương diện.

Với dòng nhà phố kiểu mới, Homie City không chỉ mở rộng hệ sản phẩm của mình mà còn có tiềm năng dẫn dắt làn sóng đầu tư dịch chuyển về các khu vực có giá trị sử dụng thực tế, nơi giá trị được tạo ra từ dòng người, dòng tiền và nhịp sống đô thị đang vận hành, thay vì chỉ đến từ kỳ vọng tăng giá.

