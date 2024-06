Thu ngân sách nhà nước 5 tháng tăng gần 15%

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Tài chính nhận định, số thu ngân sách đạt khá so với dự toán và tăng so cùng kỳ phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế và những nỗ lực của ngành tài chính.

Theo đó, thu nội địa ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8%. 5 tháng, thu từ dầu thô ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5%.

Trong số thu nội địa, các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 90,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% so với dự toán, tăng 78,2% (so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu do các địa phương đã tổ chức tốt đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm 2024, một số địa phương phát sinh thu tiền thuê đất một lần của một số dự án.

Thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7%, chủ yếu do các doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2024. Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55% dự toán, tăng 13,9%. Thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 43,6% dự toán, tăng 20,3%. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 62,3% dự toán, nhưng giảm 5,5% so với cùng kỳ...

Bộ Tài chính nhận định, số thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi. Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và số thu nộp ngân sách nhà nước (thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ). Thu tiền sử dụng đất tiếp tục được cải thiện (mặc dù mới đạt khoảng 32,9% dự toán, nhưng tăng 91,2% so cùng kỳ).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về thu ngân sách nhà nước, các cơ quan tài chính đã hết sức nỗ lực. Đến nay, thu ngân sách nhà nước đã đạt hơn 52% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ về ngân sách nhà nước.

Theo đó, các cơ quan quản lý thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng cường quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, rà soát giá tính thuế sát giá thị trường; hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới.

Đồng thời, cơ quan thuế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại thu thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử. Qua thống kê cho thấy, đến nay toàn bộ 15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, 18.705 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã triển khai phát hành hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đẩy mạnh chuẩn hóa mã định danh công dân làm mã số thuế, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số...