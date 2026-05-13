Thử nghiệm "GrabCar Thú Cưng" ở Hà Nội

Linh Lê | 13-05-2026 - 10:45 AM | Kinh tế số

Sau thời gian thử nghiệm tại TP.HCM, Grab Việt Nam đã triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabCar Thú Cưng tại Hà Nội.

Việc mở rộng thử nghiệm dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển cùng thú cưng ngày càng gia tăng, đồng thời mang đến trải nghiệm di chuyển tiện lợi cho hành khách và thú cưng của mình.

GrabCar Thú Cưng được triển khai với các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao trải nghiệm người dùng. Tất cả các đối tác tài xế tham gia dịch vụ đều được đào tạo nhằm đảm bảo hành khách có chuyến đi an toàn cùng thú cưng của mình. Bên cạnh đó, mọi chuyến xe GrabCar Thú Cưng cũng được áp dụng chính sách đảm bảo bồi hoàn từ Grab, và chính sách bảo hiểm được áp dụng tùy vào từng thời điểm, cho các sự cố liên quan đến tai nạn của thú cưng hay sự cố liên quan đến phương tiện, giúp người dùng và các đối tác tài xế an tâm hơn trong suốt hành trình.

Dịch vụ hiện áp dụng cho người dùng Grab đi cùng thú cưng là chó và mèo, đồng thời đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng và đáng tin cậy trong suốt hành trình. Người dùng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội có thể tùy chọn dịch vụ GrabCar Thú Cưng trong danh mục GrabCar và lựa chọn xe ô tô 4 chỗ hoặc 6 chỗ phù hợp với nhu cầu. Cụ thể, GrabCar Thú Cưng (xe 4 chỗ) cho phép di chuyển với tối đa 2 hành khách và 1 thú cưng, trong khi GrabCar Thú Cưng 6 chỗ ngồi cho phép di chuyển với tối đa 3 hành khách và 2 thú cưng.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết: “Grab không ngừng mở rộng dịch vụ và nghiên cứu để mang đến những giải pháp tối ưu nhằm phục vụ người dùng, kể cả những nhu cầu rất đặc thù. Với những người nuôi thú cưng, chúng tôi nhận thấy họ gặp không ít khó khăn khi di chuyển cùng thú cưng của mình do hạn chế về các lựa chọn phương tiện trên thị trường. Việc ra mắt dịch vụ GrabCar Thú Cưng giúp người dùng có thể chủ động đặt xe khi có nhu cầu bất cứ lúc nào, và có hành trình di chuyển thuận tiện, thoải mái hơn khi đồng hành cùng thú cưng. Đồng thời, dịch vụ này cũng mở ra thêm nhiều cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế thông qua việc thu hút nhóm hành khách có thú cưng, giúp tăng số lượng cuốc xe.”

Grab Việt Nam bắt đầu triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabCar Thú Cưng tại TP. Hồ Chí Minh (không bao gồm khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương) vào tháng 1 năm nay.

Theo dữ liệu thống kê từ thời điểm thử nghiệm đến hết tháng 3/2026, dịch vụ đạt tỷ lệ hài lòng rất cao từ người dùng, với 97% chuyến xe được đánh giá 5 sao trên tổng số chuyến xe GrabCar Thú Cưng có phát sinh đánh giá.

Một người dùng sử dụng dịch vụ đã đặt trung bình 2 chuyến xe GrabCar Thú Cưng, thậm chí có những người đã sử dụng dịch vụ đến 10 lần. Cứ 5 chuyến xe GrabCar Thú Cưng thì có 1 chuyến xe có điểm đón/trả tại các cơ sở chăm sóc thú cưng hoặc thú y. Các số liệu này cho thấy dịch vụ đang đáp ứng một nhu cầu thực tế của thị trường và được người dùng đón nhận tích cực.

