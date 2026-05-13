Tin vui cho người dùng điện thoại, laptop, đồng hồ Android

Hôm nay, Google chính thức ra mắt Trí thông minh Gemini (Gemini Intelligence) trên Android, đưa những công nghệ tiên tiến nhất của Gemini lên các thiết bị Android thế hệ mới. Sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm giúp người dùng xử lý công việc hiệu quả hơn đồng thời vẫn đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và quyền kiểm soát cá nhân tối ưu.

Các tính năng Trí thông minh Gemini sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ các dòng điện thoại Samsung Galaxy và Google Pixel mới nhất vào mùa hè năm nay. Dự kiến đến cuối năm, những trải nghiệm này sẽ tiếp tục được mở rộng sang nhiều thiết bị Android khác như đồng hồ thông minh, hệ thống ô tô, kính thông minh và máy tính xách tay.

Tự động hóa các tác vụ đa bước trên nhiều ứng dụng

Trí thông minh Gemini giúp người dùng tự động hóa những tác vụ lặp lại và tốn thời gian để tập trung cho những điều thực sự quan trọng. Trong nhiều tháng qua, Google đã tinh chỉnh khả năng tự động hóa đa bước trên Galaxy S26 và Pixel 10 với các ứng dụng gọi xe và giao đồ ăn phổ biến, nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch và chính xác trong từng thao tác.

Trong thời gian tới, các thiết bị tích hợp Trí thông minh Gemini sẽ hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tác vụ hơn nữa. Gemini có thể thay người dùng xử lý mọi việc, từ đặt chỗ ưu tiên cho lớp đạp xe yêu thích, tìm kiếm đề cương môn học trong Gmail đến việc thêm các đầu sách cần thiết vào giỏ hàng.

Khả năng tự động hóa ứng dụng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với ngữ cảnh từ màn hình hoặc hình ảnh. Thay vì phải chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng và sao chép thông tin thủ công, Gemini có thể biến nội dung hiển thị trên màn hình thành hành động ngay lập tức.

Trong lúc Gemini xử lý yêu cầu ở chế độ nền, người dùng vẫn có thể theo dõi tiến trình theo thời gian thực thông qua các thông báo trên thiết bị. Quan trọng hơn, người dùng luôn là người nắm quyền kiểm soát - Gemini chỉ thực hiện tác vụ khi có yêu cầu và sẽ dừng lại ngay sau khi hoàn tất. Mọi thao tác chỉ được thực thi sau bước xác nhận cuối cùng từ người dùng.

Trải nghiệm duyệt web thông minh hơn với Gemini trên Chrome

Bắt đầu từ cuối tháng 6, các thiết bị Android sẽ được trang bị một trợ lý duyệt web thông minh hơn: Gemini trên Chrome có thể hỗ trợ bạn nghiên cứu, tóm tắt và so sánh nội dung trên web. Bên cạnh đó, tính năng tự động duyệt web (Chrome auto browse) cũng có thể thay người dùng xử lý những tác vụ thường nhật như đặt lịch hẹn hay giữ chỗ đỗ xe.

Điền biểu mẫu chỉ với một thao tác

Tính năng Tự động điền (Autofill) của Google đang phát triển từ một tiện ích cơ bản trở thành trải nghiệm thông minh và trực quan hơn. Nhờ Trí thông minh cá nhân của Gemini, Android sẽ có thể tự động điền nhiều trường thông tin nhỏ trên các ứng dụng, bao gồm cả trình duyệt Chrome.

Google đang giải quyết một trở ngại phổ biến - điền các biểu mẫu phức tạp trên màn hình di động. Giờ đây, thiết bị có thể sử dụng thông tin liên quan từ các ứng dụng đã kết nối để thay người dùng hoàn tất biểu mẫu. Việc kết nối Gemini với tính năng Tự động điền của Google hoàn toàn do người dùng lựa chọn.

Biến lời nói thành văn bản hoàn chỉnh

Tính năng Gboard trên Android vốn đã cho phép chuyển lời nói thành văn bản nhanh chóng và chính xác, nhưng thực tế là cách chúng ta nói không phải lúc nào cũng giống với cách chúng ta muốn viết. Khi nói, chúng ta thường tự sửa câu, lặp từ hoặc chêm vào những từ đệm như “ừm”, “ờ” hay “kiểu như”. Để thu hẹp khoảng cách đó, Google giới thiệu Rambler - tính năng mới thuộc Trí thông minh Gemini, được thiết kế để phù hợp với cách mọi người trò chuyện trong thực tế.

Rambler được thiết kế để phù hợp với cách giao tiếp của cộng đồng người dùng toàn cầu - nơi nhiều ngôn ngữ thường được sử dụng cùng lúc. Nhờ mô hình đa ngôn ngữ tiên tiến của Gemini, Rambler có thể chuyển đổi liền mạch giữa các ngôn ngữ trong cùng một tin nhắn.

Xây dựng các tiện ích tùy chỉnh

Với Trí thông minh Gemini, Google đang thực hiện bước đi đầu tiên trong việc ứng dụng giao diện tạo sinh vào một tính năng đặc trưng của Android là các tiện ích (Widget).

Tính năng Tạo tiện ích của tôi (Create My Widget) mang đến nhiều cách thức mới để biến thiết bị thực sự mang đậm dấu ấn cá nhân. Người dùng có thể xây dựng các tiện ích hoàn toàn tùy chỉnh chỉ bằng cách mô tả yêu cầu qua ngôn ngữ tự nhiên.

Đây là những công cụ thông minh và hữu ích được hỗ trợ bởi Gemini để hoạt động theo đúng cách người dùng mong muốn. Dù trên điện thoại Android tích hợp Trí thông minh Gemini hay đồng hồ Wear OS, tính năng Tạo tiện ích của tôi vẫn sẽ đảm bảo những thông tin bạn quan tâm nhất luôn được hiển thị ở vị trí trung tâm.

Tập trung tối đa với giao diện thiết kế thông minh

Trí thông minh Gemini mang đến một ngôn ngữ thiết kế mới được phát triển dựa trên nền tảng Material 3 Expressive. Hệ thống thị giác này không chỉ sở hữu vẻ ngoài tinh tế mà còn tối ưu về mặt công năng, với các hiệu ứng chuyển động có mục đích nhằm giảm thiểu sự xao nhãng, giúp bạn hoàn toàn tập trung vào công việc đang xử lý.

Từ việc đơn giản hóa các tác vụ hằng ngày cho đến việc xây dựng giao diện cá nhân hóa, Trí thông minh Gemini đang thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với các thiết bị của mình.