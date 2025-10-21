Thu nhập từ kinh doanh và 7 khoản tiền sau đây chuyển vào tài khoản cá nhân sẽ phải nộp thuế

Trong bối cảnh giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến, việc hiểu rõ các quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền nhận qua tài khoản ngân hàng là vô cùng quan trọng. Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản đều bị đánh thuế, nhưng người dân cần đặc biệt lưu ý những trường hợp sau đây để tránh các rủi ro. Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ nộp thuế dựa trên bản chất của giao dịch, tức là khoản tiền đó có phải là thu nhập chịu thuế hay không, chứ không đơn thuần dựa trên số tiền ra vào tài khoản.

Người dân cần lưu ý 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế (căn cứ theo Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 được sửa đổi bởi Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012, Luật sửa đổi các Luật về Thuế 2014 các khoản thu nhập chịu thuế TNCN), do Chi cục Thuế Thương mại điện tử - Cục Thuế (Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau:

Trường hợp 1: Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và giá trị gia tăng (GTGT).

Trường hợp 2: Thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Trường hợp 3: Thu nhập từ đầu tư vốn, gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ).

Trường hợp 4: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gồm: chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Trường hợp 5: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước. Bao gồm cả các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Trường hợp 6: Thu nhập từ trúng thưởng: xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng. Bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Trường hợp 7: Thu nhập từ bản quyền: chuyển giao, chuyển quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Trường hợp 8: Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Lưu ý, 8 khoản tiền khi nhận vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế TNCN nếu nằm ở mức phải nộp theo quy định. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.



