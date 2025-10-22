'Thủ phủ' chung cư mini Hà Nội nở rộ nhà xây sai phép, vượt tầng

Vẫn xây vượt tầng dù chỉ được cấp phép 5 tầng

Hai năm trôi qua kể từ khi xảy ra thảm hoạ chung cư mini Khương Hạ (Hà Nội), nỗi đau của người dân vẫn chưa nguôi. Thế nhưng, theo ghi nhận của PV, giữa những ngõ, ngách hẹp của Thủ đô, nơi gần các trường Đại học thì những tòa chung cư mini 8-9 tầng, xây sai phép, vượt tầng vẫn “mọc” lên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC.

Trong vai người có nhu cầu mua toà chung cư mini, PV được môi giới tên N. dẫn đi xem thực tế những toà đang được rao bán, chuyển nhượng tại “thủ phủ” chung cư mini Triều Khúc (xã Tân Triều cũ) nay thuộc phường Thanh Liệt. Những toà nhà này đều có thang máy, thiết kế 3-4 căn hộ mỗi tầng.

Toà chung cư mini nằm trong ngõ nhỏ đường Triều Khúc xây 9 tầng, trong khi giấy phép cấp 5 tầng + tum. Ảnh: Đình Phong.

Có thể kể đến là 2 toà chung cư mini cạnh nhau, nằm sâu trong ngõ 98 Triều Khúc. Môi giới này cho biết, 2 toà nhà này cao 9 tầng với 27 căn hộ kinh doanh, chủ nhà đang rao bán với giá hơn 17 tỷ đồng mỗi toà.

“2 toà chung cư mini này mới đưa vào khai thác được mấy tháng, hiện doanh thu từ cho thuê mỗi toà hơn 100 triệu đồng/tháng. Rất phù hợp để kinh doanh, khai thác dòng tiền bởi khu vực này gần các trường đại học lớn, tập trung nhiều sinh viên thuê trọ. Căn hộ chung cư mini cho thuê luôn kín phòng”, môi giới mời chào.

Tại ngõ 87 Yên Xá (cũng thuộc xã Tân Triều cũ), một toà nhà chung mini cao 7 tầng với 17 căn hộ cũng đang được chủ nhà rao bán với giá gần 14 tỷ đồng.

Dù được quảng bá là “đầu tư siêu lợi nhuận”, song những tòa nhà mà phóng viên được dẫn đến xem đều nằm trong các ngõ hẹp, ô tô không thể vào, lối thoát hiểm chỉ rộng chừng nửa mét.

Chia sẻ với PV, một người dân sinh sống tại Triều Khúc cho biết: “Khu vực này chỉ được cấp phép xây nhà riêng lẻ cao 5 tầng + 1 tum nhưng đều biến tướng, xây cao 8-9 tầng; cứ xây xong là chủ nhà cho thuê, người ở đông lắm. Với ngõ, ngách nhỏ chỉ khoảng 2m nếu xảy ra cháy nổ thì xe cứu hoả rất khó tiếp cận”.

Tìm hiểu thực tế được biết, những căn chung cư mini này tại Triều Khúc, Yên Xá được UBND huyện Thanh Trì cũ cấp giấy phép xây dựng giữa năm 2024, với chiều cao chỉ 5 tầng +1 tum.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực Triều Khúc có nhiều toà nhà xây cao 8-9 tầng chia nhỏ phòng từ 15 đến 30 m2, gắn sẵn bình nóng lạnh, bếp mini và đồng hồ điện nước riêng - đặc trưng của các căn hộ mini cho thuê. Đa số các căn đã kín người thuê, treo biển “căn hộ cao cấp cho thuê - đầy đủ tiện nghi”.

Dù mang danh “nhà ở riêng lẻ”, nhưng về hình thức, công năng và quy mô, các công trình này không khác gì chung cư mini - loại hình vốn đã bộc lộ nhiều rủi ro về an toàn.

Chính quyền kêu khó xử lý

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt khẳng định, trên địa bàn hiện không có công trình nào được cấp phép xây dựng với mục đích là chung cư mini. Tất cả đều là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, sau khi xây xong, nhiều chủ nhà chia căn hộ cho thuê.

Tại "thủ phủ" chung cư mini Triều Khúc, nhiều toà được xây sai phép, vượt tầng.

Nói về những toà chung cư mini tại Triều Khúc được PV đề cập trong bài viết, lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt cho biết, đây là những công trình xây dựng từ trước. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, phường Thanh Liệt cũng chưa nhận được hồ sơ bàn giao từ chính quyền trước đây (UBND xã Tân Triều - PV) nên rất khó xử lý.

“Sau 1/7, những công trình phát sinh vi phạm phải xử lý dứt điểm, còn những tòa trước đây đã xây 9-10 tầng thì bây giờ chúng tôi cũng không dám đụng đến. Đụng đến một nhà thì hàng trăm nhà khác cũng phải xử lý, nhưng ai là người giải quyết, kinh phí ở đâu... Bây giờ phường phải quản lý tốt công tác PCCC đối với những công trình này”, đại diện UBND phường Thanh Liệt nói.