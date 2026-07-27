Thứ quả đang vào mùa ngon nhất, tốt cho tim mạch và huyết áp

Theo chuyên gia, lợi ích của quả na đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ và vi chất dinh dưỡng. Nó có các đặc tính chống viêm và các chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và nhận thức.

Quả na giàu vitamin C, tốt cho tim mạch và huyết áp

Quả na là một trong những trái cây giàu dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong 100gr quả na có khoảng 101 kcal, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, carbohydrate tự nhiên cùng nhiều magie, sắt… Đặc biệt, loại quả này không chứa chất béo bão hòa, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống cân đối.

Ảnh minh họa: Internet.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong na góp phần tăng cường sức đề kháng, đồng thời cùng các chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Kali và magie trong na góp phần duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ hoạt động của tim mạch khi được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh.

Ngoài ra, quả na còn cải thiện hệ tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ cao, na là loại quả lý tưởng để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác.

Tiềm năng ngăn ngừa ung thư: Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của quả na là khả năng hỗ trợ phòng chống ung thư. Na chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như acetogenin và flavonoid. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy acetogenin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn, na vẫn được xem là một loại quả tiềm năng trong việc hỗ trợ phòng chống một số loại ung thư nhất định.

Hỗ trợ thị lực và sức khỏe mắt: Quả na là một nguồn cung cấp riboflavin (vitamin B2) tuyệt vời, một loại vitamin quan trọng giúp bảo vệ thị lực. Riboflavin giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Bổ sung na vào chế độ ăn uống là một cách đơn giản và hiệu quả để chăm sóc đôi mắt của bạn.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Mặc dù có vị ngọt, na lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó không làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Hơn nữa, chất xơ hòa tan trong na giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, người bị tiểu đường vẫn nên ăn na với liều lượng hợp lý để tránh ảnh hưởng đến đường huyết.

Cải thiện sức khỏe da và tóc: Quả na là một nguồn cung cấp vitamin A và vitamin E dồi dào, những dưỡng chất thiết yếu cho làn da và mái tóc khỏe mạnh. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm và làm chậm quá trình lão hóa da. Trong khi đó, vitamin E bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng.

Thời điểm này, quả na đang vào chính vụ. Quả thường có chất lượng ngon nhất với phần thịt trắng ngà, mềm, thơm, vị ngọt tự nhiên. Dù vậy, để thuận tiện vận chuyển nên thị trường vẫn có nhiều quả được thu hoạch còn xanh làm giảm chất lượng.

Mẹo chọn na ngon

Khi chọn mua na, hãy tìm những quả tươi, màu vàng nhạt, nhỏ gọn, đã phát triển hết với các thân dày nguyên vẹn. Trái cây có thể hoàn toàn phát triển tiếp tục chín ở nhà ở nhiệt độ phòng. Nếu bạn muốn mua trái cây chín, hãy tìm những quả có mùi thơm mềm, ngọt và có thể ngửi thấy mùi hương thơm từ xa. Tránh các loại trái cây rất mềm, nhão, vỡ, nứt hoặc tách da vì chúng có thể không an toàn.

Ảnh minh họa: Internet.

Chọn những quả na to tròn, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm không nứt, vỏ không có đốm đen, nên mua na rõ nguồn gốc xuất xứ, tốt nhất là na hữu cơ.

Lưu ý khi ăn na

Dù có nhiều lợi ích, tuy nhiên ăn na không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ lưu ý một số điều khi ăn na để đảm bảo an toàn cho sức khỏe:

Không cắn vỡ hạt na: Khi ăn na, người dân không được cắn vỡ hạt na bởi hạt na có độc tính. Hạt na chứa các như squamosten A, anoslin, neo - desacetyluvaricin, neo - anonin - B, neo - reliculatacin A, các squamocin, các squamostatin...

Ảnh minh họa: Internet.

Nếu không may nuốt phải hạt, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, vì lớp vỏ cứng dày bao bọc bên ngoài hạt na sẽ không làm hạt na phát độc chất ra ngoài. Tuy nhiên, khi ăn nên cẩn thận vì hạt na khi nuốt vào có thể gây sặc, hóc.

Chỉ nên ăn một quả na mỗi ngày: Theo y học cổ truyền na có vị ngọt chua, tính ấm, nếu ăn quá nhiều có thể sẽ gây nóng, táo bón, mọc mụn. Bạn nên ăn vào bữa phụ thay thế cho các loại bánh kẹo ngọt, đồ ăn nhanh.

Không tự ý sử dụng các bộ phận khác của cây na: Quả na đã được dùng từ rất lâu đời, ai ai cũng biết về công dụng bổ dưỡng của nó. Tuy nhiên, các bộ phận khác từ hạt, lá, thân, rễ cũng có nhiều tác dụng dược lý như gây độc tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm, diệt ký sinh trùng… Những tác dụng này đang được khoa học quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, do chúng có độc tính nên người dân không được tự ý sử dụng.

Hương Giang (theo suckhoedoisong, kienthuc)











