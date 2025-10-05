Thứ trưởng Bộ Tài chính: Chỉ cấp phép tối đa cho 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 5/10, trả lời câu hỏi của phóng viên về số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm lập sàn giao dịch mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đến thời điểm này, chưa nhận được đề xuất chính thức nào.

Tuy nhiên, theo ông Chi, sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, một số doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký ngành nghề kinh doanh, trong đó có liên quan đến tài sản mã hóa. Ở cấp kỹ thuật, một số doanh nghiệp cũng đã gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị chức năng trong Bộ Tài chính để có đầy đủ thông tin nhất nhằm hoàn thiện đề án.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia, nhưng chắc chắn chỉ có tối đa 5 sàn được cấp phép”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói. Ông đồng thời cho biết, đang triển khai khẩn trương các công việc và hy vọng sẽ có những đơn vị gửi hồ sơ, được cấp phép trước thời điểm năm 2026.

Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không.

Nhiều doanh nghiệp Việt đã tham gia lập công ty liên quan đến tài sản mã hóa.

Được biết, sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, nhiều doanh nghiệp lớn trong nước đã bày tỏ dự định tham gia vào lĩnh vực này.

Trong đó, mới đây nhất, Công ty cổ phần Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange được thành lập với số vốn điều lệ khá lớn, 10.000 tỷ đồng. Công ty Chứng khoán HDB (HDS) - công ty liên kết của HDBank mới đây cũng đã công bố kế hoạch chào bán hơn 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Nếu thành công, HDS sẽ tăng vốn điều lệ và góp khoảng 1.470 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD.

Trước đó, nhiều “ông lớn” khác cũng đã tham gia nhập cuộc chơi khi tham gia thành lập, góp vốn vào các công ty giao dịch tài sản mã hóa như: Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX)…

Theo quy định trong Nghị quyết 05, doanh nghiệp tham gia thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn; trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn…